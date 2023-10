Ancora una brutta avventura per Mara Venier. La popolare conduttrice televisiva ha denunciato una truffa che la vede (suo malgrado) protagonista: una sua immagine fake –realizzata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale– è stata infatti usata in un filmato che invita gli Italiani ad investire in un inesistente progetto finanziario. Un episodio prontamente denunciato dalla ‘Signora della domenica’, che ha già intrepreso azioni legali per fermare il video ed ottenere un risarcimento.

La denuncia di Mara Venier

Non è un bel momento per Mara Venier. Dopo aver affrontato la scomparsa dell’amico Adriano Fabi e i problemi di salute del marito Nicola Carraro, la conduttrice si trova adesso a fare i conto con un altro spiacevole episodio che l’ha profondamente turbata. Una possibile macchia sull’immagine della presentatrice che, anche grazie all’intervento tempestivo dei fan, è riuscita in parte ad arginare il problema.

“Ancora una volta sono la vittima inconsapevole ed incolpevole di un tentativo di truffa a danno di ingenui creduloni”: con queste parole, Mara Venier ha denunciato una frode ai danni di migliaia di utenti che la vede inconsapevolmente coinvolta. La conduttrice è infatti protagonista di un video pubblicato da un sedicente analista finanziario su Facebook che invita gli italiani ad investire 250 euro in un progetto finanziario con la promessa di un ingente fisso mensile.

Fonte: IPA

“La fotografia delle mie sembianze è stata resa dinamica con la tecnologia dell’ intelligenza artificiale ed è stata unita a quella di Elon Musk” ha precisato la popolare conduttrice, che ha fornito dettagli precisi della truffa per mettere in guardia i suoi follower: “Il video in questione viene pubblicato attraverso una piattaforma web, accompagnato dai suggerimenti favorevoli di un ipotetico consulente finanziario che appare fotografato e citato con nome e cognome. Da un primo accertamento l’ impresa che ha assunto l’ iniziativa non risulta reperibile, così come del tutto falso è il nome del consulente”. Insomma, un inganno realizzato con l’ausilio delle più sofisticate tecnologie, di cui al momento non si conosce ancora il responsabile.

Le azioni legali della conduttrice

L’episodio, come si può immaginare, non è passato inosservato ai molti followers della Venier, che sono stati i primi ad avvisare la conduttrice di quanto stava accadendo: “Ho già ricevuto numerose telefonate di miei fans, meravigliati del fatto che io mi sia lasciata coinvolgere in una iniziativa palesemente ingannatoria” ha spiegato incredula la conduttrice, che si è immediatamente attivata per risolvere la questione “Ho dato mandato al mio legale Avvocato Giorgio Assumma di attivare tutte le iniziative amministrative e giudiziarie per far cessare l’illecito, ed ottenere il risarcimento dei danni”.

Proprio l’avvocato Assumma, confermando di aver già attivato gli strumenti giudiziari ed amministrativi più rapidi per bloccare il video, ha fatto luce su un altro problema: ovvero come episodi di questo tipo, in mancanza di una normativa che regoli l’uso illegale delle intelligenze artificali, possano diventare sempre più numerosi. Un timore del tutto fondato, che ad Hollywood ha provocato numerose proteste e che rischia di investire anche i vip del Belpaese. Almeno finché non si decida di intervenire con delle leggi mirate.