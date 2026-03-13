Un posto al sole, le anticipazioni del 16 marzo 2026: confronto teso tra Roberto e Cristina

Ufficio stampa Rai Roberto, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 16 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 13 marzo 2026

Nella puntata di venerdì 13 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio, mentre una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo prova a riavvicinarsi alle loro vite. Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per stare vicino a Cristina, ancora triste e abbattuta, e Ferri avrà un’idea per recuperare il rapporto con la figlia. Dispiaciuta per la tensione creatasi con Eduardo al Centro ascolto, Giulia cercherà di spiegare a Clara e Rosa le sue ragioni, mentre Eduardo sarà di nuovo attratto da una pericolosa tentazione.

Anticipazione della puntata del 16 marzo 2026

L’amicizia fra Teo e Cristina continua a crescere, ma insieme aumentano anche le preoccupazioni attorno alla ragazza. Un confronto molto teso tra Roberto e Cristina, con Marina spettatrice impotente, spinge l’uomo a contattare Greta, che sembra nascondere un segreto. In vista del grande giorno, quando si laureerà e sposerà Niko, Manuela vive un incontro piacevole con Maurizio. Nel frattempo Massaro ricontatta Mariella per giustificare il proprio comportamento: mentre lei appare colpita dalle sue argomentazioni, Sasà giudica quello di Sergio un’inqualificabile e imperdonabile sceneggiata.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.