Un posto al sole, le anticipazioni del 13 marzo 2026: un uomo misterioso contata le gemelle

Ufficio stampa Rai Micaela Cirillo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 13 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 12 marzo 2026

Giovedì 12 marzo abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Consapevole di essere ancora visto da molti abitanti del quartiere come un criminale, Eduardo vive un momento di profondo sconforto e finisce con il prendersela anche con Giulia. Intanto, mentre cresce l’incomunicabilità tra Roberto e Cristina, Marina prova a stabilire un dialogo con la ragazza. È il giorno del test di spagnolo e Ornella sta per incontrare i suoi nuovi compagni di corso.

Anticipazione della puntata del 13 marzo 2026

Manuela è sempre più agitata per i preparativi dell’imminente matrimonio, mentre una persona che sembra conoscere molto bene le gemelle Cirillo prova a riavvicinarsi alle loro vite. Marina chiede l’aiuto di Filippo e Serena per stare vicino a Cristina, ancora triste e abbattuta, e Ferri avrà un’idea per recuperare il rapporto con la figlia. Dispiaciuta per la tensione creatasi con Eduardo al Centro ascolto, Giulia cercherà di spiegare a Clara e Rosa le sue ragioni, mentre Eduardo sarà di nuovo attratto da una pericolosa tentazione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.