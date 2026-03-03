Un posto al sole, le anticipazioni del 4 marzo 2026: le gemelle destano interesse e Cristina è traumatizzata

Cristina è ancora traumatizzata dopo l'incidente e Roberto non è in grado di starle vicino: la trama di "Un posto al sole" del 4 marzo 2026

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie realizzate da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 4 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 3 marzo 2026

Nella puntata di martedì di 3 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La conoscenza con gli amici di Cristina non ha un buon impatto su Roberto, che finisce per litigare con la figlia avendo la peggio. Il rapporto fra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi, mentre Alberto si rende conto di quanto la vicinanza della donna continui a turbarlo. Nonostante le promesse fatte a Guido, Mariella continua a mentirgli e non resiste alla tentazione di vendicarsi di Massaro.

Anticipazione della puntata del 4 marzo 2026

Con il matrimonio imminente, per Manuela è il momento di trovare l’abito da sposa, scelta che si rivelerà tutt’altro che semplice. Nel frattempo, qualcuno sembra molto interessato alla vita delle gemelle. Cristina è ancora traumatizzata per l’incidente e Roberto non sembra in grado di starle vicino. Gli sforzi di Raffaele per accorciare le distanze con Ornella per un attimo paiono avere successo, ma non bastano a risolvere i problemi della coppia.

