Un posto al sole, le anticipazioni del 3 marzo 2026: Mariella si vendica e Alberto cede ad Anna

Ufficio stampa Rai Alberto in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del martedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 3 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 2 marzo 2026

Nella puntata di lunedì 2 marzo, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Marina continua a spronare Ferri ad accorciare le distanze con la figlia, mentre Cristina torna finalmente a frequentare i compagni di classe, una compagnia che però potrebbe esercitare su di lei una brutta influenza. Rosa è sempre più in crisi tra Damiano e Pino, verso il quale mostra una forte gelosia. Intanto, nella ricerca dell’uomo adatto a Bice, Mariella e Cerruti sull’app d’incontri faranno scoperte sconcertanti.

Anticipazione della puntata del 3 marzo 2026

La conoscenza con gli amici di Cristina non ha un buon impatto su Roberto, che finirà per litigare con la figlia avendo la peggio. Intanto, il rapporto fra Gianluca e Anna sembra rinsaldarsi, mentre Alberto realizza quanto la vicinanza della donna continui a turbarlo. Nonostante le promesse fatte a Guido, Mariella continuerà a mentirgli e non resisterà alla tentazione di vendicarsi di Massaro.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 marzo.