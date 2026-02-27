Un posto al sole, le anticipazioni del 2 marzo 2026: Rosa è sempre più in crisi

Rosa è indecisa tra Damiano e Pino verso il quale sente una profonda gelosia: la trama di "Un posto al sole" di lunedì 2 marzo

Ufficio stampa Rai Rosa e Damiano in " Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 2 marzo 2026.

Nella puntata precedente del 27 febbraio 2026

Nella puntata di venerdì 27 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. La cena al ristorante rischia di trasformarsi nel detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Intanto Gianluca affronta un delicato confronto con Anna che deluderà le sue aspettative sulla loro storia. Sul fronte familiare, Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, si ritrova davanti a un difficile dilemma.

Anticipazione della puntata del 2 marzo 2026

Marina continua a spronare Ferri ad accorciare le distanze con la figlia, mentre Cristina torna finalmente a frequentare i compagni di classe, una compagnia che però potrebbe esercitare su di lei una brutta influenza. Rosa è sempre più in crisi tra Damiano e Pino, verso il quale mostra una forte gelosia. Intanto, nella ricerca dell’uomo adatto a Bice, Mariella e Cerruti sull’app d’incontri faranno scoperte sconcertanti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 marzo.