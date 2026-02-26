Un posto al sole, le anticipazioni del 27 febbraio 2026: Damiano al centro di un conflitto

Rosa è divisa tra l'amore per Damiano e la passione mai sopita per Pino: rischi altissimo. La trama di "Un posto al sole" del 27 febbraio 2026

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 27 febbraio 2026: Rosa e Damiano al centro di un conflitto di passioni.

Nella puntata precedente del 26 febbraio 2026

Nella puntata di giovedì 26 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa realizza che anche Pino sta andando avanti con la sua. Cristina si sforza di mascherare il dolore dietro un’allegria forzata, ma Marina comprende che la ragazzina ha bisogno di aiuto. Gianluca è sempre più preso da Anna e Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la ragazza.

Anticipazione della puntata del 27 febbraio 2026

La cena al ristorante rischia di trasformarsi nel detonatore del conflitto interiore di Rosa, divisa tra l’amore per Damiano e un sentimento ancora vivo per Pino. Intanto Gianluca affronta un delicato confronto con Anna che deluderà le sue aspettative sulla loro storia. Sul fronte familiare, Manuela, impegnata nei preparativi dell’imminente matrimonio con Niko, si ritrova davanti a un difficile dilemma.

