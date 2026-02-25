Un posto al sole, le anticipazioni del 26 febbraio 2026: Rosa è gelosa e Cristina soffre

Rosa è ancora gelosa di Pino, malgrado sia felice con Damiano. Cristina soffre ancora: la trama di "Un posto al sole" del 26 febbraio 2026

Ufficio stampa Rai Un Posto al sole, Rosa e Damiano

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 26 febbraio 2026: Rosa è proiettata nella sua vita con Damiano ma è gelosa di Pino.

Nella puntata precedente del 25 febbraio 2026

Nella puntata di mercoledì 25 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Ferri continua ad avere difficoltà nel rapportarsi alla figlia e una spiazzante scoperta sugli istanti precedenti all’incidente restituisce un quadro più complesso dello stato d’animo di Cristina. Malgrado il sentimento che li unisce, Ornella fatica a superare il momento di crisi con Raffaele. Mariella ritira il veto su Sanremo, mentre Michele inizia a capire quanto sia stressante dirigere la radio.

Anticipazione della puntata del 26 febbraio 2026

Proiettata nella sua vita con Damiano, Rosa realizza che anche Pino sta andando avanti con la sua. Cristina si sforza di mascherare il dolore dietro un’allegria forzata, ma Marina comprende che la ragazzina ha bisogno di aiuto. Gianluca è sempre più preso da Anna e Alberto si ritroverà di nuovo faccia a faccia con la ragazza.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio.