Un posto al sole, le anticipazioni del 25 febbraio 2026: l’incidente di Cristina nasconde verità inquietanti

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026.
Nella puntata precedente del 24 febbraio 2026
Nella puntata di martedì 24 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nonostante Cristina sia ancora molto inquieta, la vicinanza degli amici riuscirà a risollevarle un po’ il morale. Quando però Marina proverà a rassicurarla sull’affetto che il padre nutre per lei, nonostante il suo atteggiamento freddo, la ragazza riverserà su di lei tutta la propria sofferenza. Intanto Ornella confiderà a Giulia che la ferita apertale da Raffaele è ancora lontana dal rimarginarsi. Sullo sfondo, il Festival di Sanremo diventerà motivo di scontro tra Guido e Mariella, ma la serata potrebbe riservare per loro più di una sorpresa.
Anticipazione della puntata del 25 febbraio 2026
Ferri continua ad avere difficoltà nel rapportarsi alla figlia e una spiazzante scoperta sugli istanti precedenti all’incidente restituisce un quadro più complesso dello stato d’animo di Cristina. Malgrado il sentimento che li unisce, Ornella fatica a superare il momento di crisi con Raffaele. Mariella ritira il veto su Sanremo, mentre Michele inizia a capire quanto sia stressante dirigere la radio.
Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.