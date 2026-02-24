Un posto al sole, le anticipazioni del 25 febbraio 2026: l’incidente di Cristina nasconde verità inquietanti

Ornella non riesce a superare la crisi con Raffaele e Cristina è ancora inquieta: la trama di "Un posto al sole" del 25 febbraio 2026

Ufficio stampa Rai Cristina D'Alberto in "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 25 febbraio 2026.

Nella puntata precedente del 24 febbraio 2026

Nella puntata di martedì 24 febbraio, abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Nonostante Cristina sia ancora molto inquieta, la vicinanza degli amici riuscirà a risollevarle un po’ il morale. Quando però Marina proverà a rassicurarla sull’affetto che il padre nutre per lei, nonostante il suo atteggiamento freddo, la ragazza riverserà su di lei tutta la propria sofferenza. Intanto Ornella confiderà a Giulia che la ferita apertale da Raffaele è ancora lontana dal rimarginarsi. Sullo sfondo, il Festival di Sanremo diventerà motivo di scontro tra Guido e Mariella, ma la serata potrebbe riservare per loro più di una sorpresa.

Anticipazione della puntata del 25 febbraio 2026

Ferri continua ad avere difficoltà nel rapportarsi alla figlia e una spiazzante scoperta sugli istanti precedenti all’incidente restituisce un quadro più complesso dello stato d’animo di Cristina. Malgrado il sentimento che li unisce, Ornella fatica a superare il momento di crisi con Raffaele. Mariella ritira il veto su Sanremo, mentre Michele inizia a capire quanto sia stressante dirigere la radio.

Un Posto al Sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 febbraio.

Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro.

Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp