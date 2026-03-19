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IPA Samira Lui

Se pensavate che il giovedì sera fosse fatto solo di divano e tisana, non avevate fatto i conti con la puntata de La Ruota della Fortuna di oggi, 19 marzo 2026. Il protagonista? Il giovane Alessandro, nuovo campione del quiz show, che ha deciso di regalarci una vittoria bellissima evidenziata perfino da Gerry Scotti, felice nel vedere la sua gioia per essere giunto alla manche finale dopo una partita difficilissima.

E in una serata quasi interamente dedicata ai papà, vista la natura della ricorrenza odierna, non potevano mancare le lacrime di Giovanni che ha chiesto un doppio saluto a Samira Lui. Un bacio doppio per suo figlio Alessandro e per il genero Matteo, chiaramente fan della Regina del tabellone. “Hai capito? Due! Un paso doble”, ha osservato Scotti, che ha congedato il suo concorrente emozionatissimo, che va via dopo una splendida figura.

La gara inizia forte

Partiamo dalle buone notizie. Alessandro è entrato in studio con la stessa grinta di chi ha ripassato il dizionario dalla A alla Z svegliandosi alle 5 del mattino. Con una strategia che farebbe impallidire a un campione di scacchi e una mira infallibile nello schivare il “Bancarotta”, il nostro eroe ha accumulato un tesoretto niente male: 15200 euro. Tra una vocale comprata e una consonante azzeccata, il pubblico di Gerry Scotti già sognava il colpaccio. Ma si sa, la Ruota è come la dieta: inizia benissimo e poi arriva il momento della tentazione.

Il vero banco di prova è arrivato con la Ruota delle Meraviglie. Tema della serata annunciato da Samira Lui: “In Umbria”. Alessandro doveva indovinare tre frasi per fare il pieno di buste verdi e puntare ai premi grossi.

La prima è andata via liscia come l’olio: la Cascata delle Marmore è apparsa sul tabellone in un battibaleno. Ma poi, il dramma gastronomico-spirituale. Alessandro si è incagliato su Gubbio legata a San Francesco (forse il lupo gli ha fatto paura?) e, soprattutto, sul Salame norcino. Eh sì, caro Alessandro: il salame è buono nel panino, ma se non lo indovini in TV ti costa caro. Il risultato è di una sola busta verde su tre. Una sola chance per svaligiare la cassaforte di Gerry Scotti.

Il brivido finale

Qui la faccenda si è fatta seria. Gerry, con il suo solito ghigno da “so qualcosa che voi non sapete”, ha iniziato il rito dell’apertura. Alessandro ha scelto la Busta 1 (quella verde conquistata col sudore della fronte) e… ta-daaa! Portati a casa 20000 euro.

Ma siccome il destino a volte è un po’ burlone, Gerry Scotti ha voluto girare il coltello nella piaga. Ha aperto la Busta 3: solo 100 euro. “Meno male!”, avranno pensato tutti. Poi, però, ha aperto la Busta 2: 100000 euro. Esatto, proprio lì, a un centimetro dal naso di Alessandro, c’era il secondo premio più alto del programma. Un boato di rammarico ha scosso lo studio: se avesse indovinato quel benedetto salame, a quest’ora Alessandro starebbe ordinando una barca.

Alla fine della fiera, facciamo i conti della serva. Tra quello che ha messo in saccoccia prima e il premio della busta, Alessandro torna a casa con un totale di 35200 euro. Niente male per una serata di “lavoro”, vero? Alessandro è il nuovo campione e tornerà nella puntata di domani per cercare la rivincita contro la sorte.