Affari Tuoi prosegue dritto per la sua strada, ha smesso di inseguire La Ruota della Fortuna e la strategia si è rivelata vincente. Le ultime settimane vedono il game show condotto da Stefano De Martino tornare campione d’ascolti, e non serve neppure più sconfinare nella prima serata. I tempi sono ristretti, la suspence alta, l’allegria mantenuta viva da Herbert Ballerina.

Ancor più concitata la puntata di giovedì 5 febbraio, che anticipa il piccolo stop di venerdì in vista della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi Invernali. La sfortunata concorrente Anna si guadagna la simpatia del pubblico a casa, ma è Herbert il vero protagonista.

Anna è la più sfortunata di Affari Tuoi

Pacchista di questa sera di inizio febbraio è Anna, sorridente bionda in arrivo dal piccolo e operoso comune di Altavilla Vicentina, in provincia di Vicenza. Anna è elegante e aggraziata, ma nella vita quotidiana è avezza a indossare gli scarponi e sporcarsi le mani. La giovane veneta lavora infatti con i bovini, occupandosi di migliorarne le performance produttive e prevederne le patologie. La accompagna il neosposo Nicola, le nozze si sono celebrate appena l’estate scorsa. Un grande amore nato in tv: lei era commentatrice di un programma sportivo, lui ha smesso di guardare la partita catturato dagli occhi chiari di lei e le ha scritto sui social.

Tutto molto bello, Anna, Nicola, i loro lavori (lui è sommelier) e la loro storia d’amore. I giocatori dal Veneto si guadagnano rapidamente la simpatia del pubblico, ma non quella della fortuna. L’inizio del gioco, per loro, è a dir poco sfortunato. I 200mila euro vanno via per ben due volte di fila: prima dal pacco nero e poi dal cartellone. In pochi minuti, Anna vede svanire le cifre più alte del gioco e, a neppure metà puntata, si ritrova con appena due pacchi rossi: quello da 20.000 e quello da 75.000.

“Un cartellone così non lo avevamo mai visto” commenta incredulo Stefano De Martino che, intenerito da questi sfortunati innamorati, infrange le regole e offre un consiglio diretto e sfrontato. “Stasera mi sbilancio” annuncia, spingendo Anna e Nicola ad accettare l’offerta del dottore. Loro, però, rifiutano e vanno avanti. “In una situazione straordinaria bisogna immolarsi” scherza allora il conduttore, chiamando in soccorso l’amico Herbert, cui viene richiesto di lasciarsi dolcemente palpare il di dietro in cerca della fortuna perduta.

Seppur, a premiare Anna, più che la fortuna è la prudenza. Se la pacchista veneta torna a casa con 26.000 euro è perchè, rinunciando a tentare la sorte, accetta infine l’ultima offerta del dottore, nonostante le rimostranze del marito.

Herbert Ballerina ruba la scena

Ci ha messo la faccia, ci ha messo il lato b e, soprattutto, ci ha messo la simpatia. Il vero protagonista di questa serata di Affari Tuoi è Herbert Ballerina: a lui sono dedicati la maggior parte dei commenti sui social. Scatena l’ilarità del pubblico la sua strampalata invenzione del giorno, fa ridere fino alle lacrime il suo balletto assieme alla vera ballerina Martina e, in definitiva, sono i suoi continui scambi di battute col conduttore a mantenere sempre alto il ritmo della trasmissione.

Serata dopo serata, il comico salito alla ribalta con Mai dire goal e in seguito scelto da Checco Zalone diventa un volto sempre più familiare e amato per il pubblico Rai. Il merito, secondo lui, è del collega e amico De Martino: “Non smetterò mai di ringraziarlo, perché continua a credere in me. Mi ha fatto diventare famosissimo” ha detto intervistato da DiPiù. Sarà, per noi il merito è tutto suo e del suo irresistibile piglio.