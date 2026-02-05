La Ruota della Fortuna, Samira incanta Gerry (e non solo): “Meriti un 10”

Samira Lui è scesa dalla scalinata de "La Ruota della Fortuna" sfoggiando un look che ha subito catturato l’attenzione di Gerry Scotti

Ufficio stampa Mediaset Samira Lui incanta Gerry Scotti a "La Ruota della Fortuna"

Giovedì 5 febbraio l’access prime time Mediaset si accende ancora una volta con Gerry Scotti e Samira Lui in una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Una serata che si apre all’insegna della complicità tra i due, ma che fin da subito sembra avere una sola protagonista: Samira.

Il suo look rosso e nero cattura immediatamente l’attenzione di Gerry, che non nasconde il suo entusiasmo davanti alla collega. E mentre il gioco inizia a prendere forma tra tabelloni e spicchi, si percepisce che l’atmosfera della puntata riserverà anche qualche momento inaspettato e “incantatore”.

Samira Lui, il dettaglio del look che colpisce Gerry Scotti

La puntata de La Ruota della Fortuna di giovedì 5 febbraio, si apre con un momento fuori dai confini del semplice gioco televisivo: Gerry Scotti si è rivolto al pubblico con un ringraziamento sincero per l’affetto che lo accompagna sera dopo sera: “L’affetto che sento è una cosa che ci aiuta giorno dopo giorno ad andare avanti. Non è solo spettacolo, è sentire la vostra gioia di incontrarmi e la mia di incontrare voi”.

È proprio da questo clima di vicinanza e condivisione che si passa poi alla leggerezza che caratterizza La Ruota della Fortuna. Tra applausi e la musica dei Fortuna Five, Samira Lui fa il suo ingresso scendendo le scale per raggiungere il conduttore. Gerry la accoglie con un sorriso e un complimento spontaneo: “Uno degli stacchetti più belli che avete fatto”, le dice, sottolineando ancora una volta l’intesa ormai consolidata tra i due.

Ma è soprattutto il look di Samira a catturare l’attenzione del conduttore. La showgirl indossa un due pezzi attillato nei toni del rosso e del nero: un dettaglio cromatico che non passa inosservato e che sembra quasi un omaggio alla squadra del cuore di Gerry. Il conduttore lo nota subito e non nasconde il suo apprezzamento: “Meriti un 10“. Il massimo dei voti in pagella per la scelta dell’outfit.

E quella stessa spensieratezza tra i due si ritrova anche nel corso della prima manche. A tabellone ormai concluso, Samira si concede un momento giocoso: prende un flauto e inizia a suonarlo come fosse una moderna incantatrice, “ipnotizzando” un serpente di plastica tra le risate del pubblico e lo sguardo tra il divertito e il rassegnato di Gerry.

Valeria, nuova campionessa da una manche sfortunata

Archiviato il momento iniziale tra Gerry e Samira, la puntata riprende il solito ritmo de La Ruota della Fortuna. I tabelloni scorrono uno dopo l’altro e l’attenzione si sposta sui concorrenti, pronti a mettersi alla prova.

Al centro dello studio c’è Alessio, il campione in carica, determinato a difendere il suo posto e a non farsi soffiare la fortuna dai nuovi sfidanti. Di fronte a lui ci sono Valeria, docente che vive a Civitavecchia, e Damiano, commercialista originario del Trentino: due avversari diversi per storia e personalità, ma ugualmente agguerriti.

La sfida si fa subito interessante. Valeria brilla nella manche dedicata alla musica dei Village People: il tabellone si accende, i Fortuna Five partono e lo studio si anima sulle note di Macho Man, trascinando anche il pubblico in un clima più energico e coinvolgente.

Anche Damiano si difende bene portando a casa un tabellone tutt’altro che semplice legato al mondo animale.

L’ultimo tabellone, però, si rivela particolarmente insidioso. Nessuno riesce a indovinare la soluzione e gli errori si susseguono sotto lo sguardo stupito di Samira e Gerry. Alla fine della manche è Valeria a spuntarla, conquistando il titolo di nuova campionessa con un bottino di 9mila euro.

Un risultato che le permette di accedere alla Ruota delle Meraviglie: nel corso dell’ultima fase, Valeria accende di verde tutte e tre le buste e, alla fine, nella busta scelta ci sono 5mila euro.