La vicenda che ha visto protagonisti Mew e Matthew ad Amici ha fatto parecchio discutere ma ormai, come si era evinto dalle parole di Maria De Filippi, è certo che i due cantanti non torneranno tra i banchi del talent. La prova del nove è giunta durante la puntata pomeridiana andata in onda martedì 16 gennaio, in cui hanno ufficialmente fatto il loro ingresso nella scuola due nuove allieve, Kia e Nahaze, proposte rispettivamente da Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Amici, Kia e Nahaze prendono il posto di Mew e Matthew

Parlare di sostituzione è azzardato, ma di fatto così è stato. Mew e Matthew hanno deciso di lasciare improvvisamente Amici e di interrompere il loro percorso nella scuola di talenti di Maria De Filippi e, di conseguenza, due banchi sono rimasti vuoti. Almeno per qualche giorno.

Nella puntata pomeridiana andata in onda martedì 16 gennaio si è concretizzata un’ipotesi di cui già si vociferava nei giorni precedenti: la produzione e Maria De Filippi, le cui parole non avevano lasciato dubbi sul possibile ritorno nella scuola dei due ragazzi, hanno deciso di dare una possibilità ad altre due cantanti, proposte rispettivamente dalle Prof. Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli.

Dopo un piccolo “provino”, le giovani cantanti Kia (Chiara Letizia Faedda) e Nahaze (Nathalie Hazel) hanno avuto il benestare del corpo docenti di Amici, entrando a far parte definitivamente della scuola a pochi mesi dall’inizio del Serale, che andrà in onda a conclusione di C’è Posta per Te.

Perché Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici

Una domanda tanto semplice quanto dalle risposte misteriose. O meglio, misteriose – e talvolta improbabili – sono state le ipotesi succedutesi in seguito all’abbandono improvviso dei due cantanti. Matthew aveva vissuto delle ultime settimane turbolente, reduce dal conflitto con il Prof. Rudy Zerbi e dal cambio squadra grazie ad Anna Pettinelli, ma non sarebbe bastato a fargli ritrovare la serenità necessaria per proseguire nel suo percorso, fino all’ambito Serale.

Anche Mew inevitabilmente ha risentito delle emozioni negative del fidanzato, con il quale la scintilla era scoccata proprio tra un’esibizione e l’altra nel talent. E anche lei – non lo ha mai nascosto – spesso ha vissuto momenti complicati, arrivando persino a parlare di attacchi di panico.

Inizialmente qualcuno aveva parlato di una gravidanza della coppia, cosa mai confermata ma alquanto fantasiosa, più che concentrarsi sui reali problemi che i due ragazzi avevano vissuto all’interno della scuola. La decisione è stata presa unicamente per quei “motivi personali” che la padrona di casa ha ribadito nella puntata andata in onda la scorsa domenica, senza aggiungere ulteriori dettagli in merito.

Non ci è dato sapere se Mew e Matthew, al secolo Valentina Turchetto e Matteo Rota, romperanno il loro silenzio che perdura ormai da diversi giorni. L’unica certezza è che la possibilità di un ritorno è definitivamente sfumata con l’ingresso delle due nuove allieve e loro, come da programmi, continueranno a vivere la loro storia d’amore lontano dalle telecamere e dagli occhi indiscreti dei fan, che davano tra i papabili vincitori proprio la cantante.