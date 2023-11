Raimondo Todaro, come già accaduto in passato, ha difeso un suo allievo scontrandosi con gli altri professori

Lo speciale della domenica pomeriggio di Amici è iniziato con un’atmosfera decisamente frizzante: come di consueto a rendersi protagonisti della puntata due dei professori che anche nelle edizioni precedenti ci hanno regalato alcuni degli sconti più memorabili della scuola più famosa della tv. Stiamo parlando di Raimondo Todaro e Alessandra Celentano, che ancora una volta si sono lasciati andare a una discussione su Nicholas, il ballerino preso di mira dalla maestra quest’anno.

Raimondo Todaro protegge Nicholas: un film già visto ad Amici

Non è certo la prima volta che accade ad Amici e siamo sicuri che non sarà l’ultima: anche quest’anno Alessandra Celentano ha individuato il ballerino da prendere di mira, quello che secondo il suo parere non ha né le caratteristiche fisiche né le capacità per rimanere all’interno della scuola.

Si tratta di Nicholas Borgogni, giovane scelto da Raimondo Todaro, che ha visto in lui un talento ancora acerbo ma a suo giudizio innegabile. Da quando ha messo piede nello show la maestra di danza non gli ha dato un momento di tregua, sottoponendolo a prove continue, per dimostrare ai colleghi e al pubblico che il ballerino non è all’altezza della sua maglia, tanto da portare anche la madre del ragazzo a intervenire.

Ma c’è da dire che non è solo Celentano ad avere dubbi su Nicholas: anche Emanuel Lo ha voluto testare il livello del giovane ballerino con una prova di hip hop. La puntata si è aperta proprio con il compito affidatogli dall’insegnante, che ha mostrato ancora una volta le carenze tecniche del giovane.

“Apprezzo molto l’impegno che metti nelle assegnazioni – ha esordito Emanuel – ma non mi fa dimenticare quello che vedo: tu puoi diventare un ballerino ma non puoi farlo in 6 o 8 mesi“. Secondo il maestro la strada per il ragazzo è ancora lunga, visto che ha tanto lavoro da fare sia sulla tecnica che sul movimento.

A difenderlo a spada tratta è arrivato il suo insegnante, Raimondo Todaro: “Nicholas è un ragazzo come tutti gli altri e che va trattato allo stesso modo degli altri: tutto questo accanimento è fatto per affossarlo sempre di più! Se lui è ancora qui è anche merito dei miei colleghi, perché non lo hanno mai messo in sfida”.

Il commento di Todaro non è piaciuto ai colleghi, che hanno dato voce a un pensiero che anno dopo anno si fa sempre più strada anche tra il pubblico. Un copione già scritto per Raimondo che, come già successo negli anni scorsi, continua a individuare ballerini che fin dal primo momento dimostrano di non essere ancora pronti per affrontare la pressione della scuola di Amici, con standard sempre più elevati a ogni edizione.

“Io non sono contro il ragazzo, che si impegna, ma secondo me tu continui a illudere: non è possibile che un ragazzo che non ha studiato possa arrivare in pochi mesi a essere sufficiente, è impossibile”, le parole della Celentano.

Nicholas al centro degli scontri: anche Elena D’Amario lo difende

Secondo round per Nicholas nella sfida per l’eliminazione, che ha ballato un passo a due con Elena D’Amario: anche in questo caso il giudizio di Alessandra Celentano è stato implacabile. “Non ho capito cosa avremmo dovuto vedere da questa coreografia, qual era il messaggio: ho visto solo mani giunte, prese, qualche bacio e qualche abbraccio”.

L’opinione della maestra ha gettato nello sconforto il ragazzo, difeso ancora una volta dal suo insegnante: “Quando si parla di Nicholas tu hai solo preconcetti“. A quel punto Elena D’Amario è entrata in studio per intervenire: “Io non voglio litigare, ma non è conforme alla realtà quello che sta dicendo. Non c’erano solo baci e abbracci e mi dispiace perché lei ha un atteggiamento denigratorio e sminuente nei confronti di Nicholas e anche con chi fa il proprio lavoro”.

“Sei l’avvocato delle cause perse“, ha risposto piccata Alessandra che ha aggiunto irritata: “Non vorrei essere obbligata ad ascoltarti: Maria, lei deve avere rispetto del mio ruolo”, ha cercato di tagliare corto tra i commenti del pubblico.