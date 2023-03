“Amici 22”, Francesca Tocca sarebbe incinta: gli indizi della dolce attesa

Fonte: Ansa I pancioni vip del 2023

Potrebbero esserci delle belle novità per Francesca Tocca e Raimondo Todaro: la ballerina professionista di Amici potrebbe essere incinta per la seconda volta. Si tratta solo di indiscrezioni al momento, ma sarebbero diversi gli indizi che confermerebbero la sua gravidanza.

Francesca Tocca incinta? L’assenza da Amici e gli indizi

La notizia ha già fatto il giro dei social e in poco tempo si è diffusa a macchia d’olio: la ballerina professionista di Amici Francesca Tocca potrebbe essere incinta. A scatenare le congetture e le ipotesi tra gli utenti di Instagram e di Twitter la prima puntata del serale del talent show, che l’ha vista apparire con una mise sospetta.

La moglie di Raimondo Todaro è salita sul palco solo per portare il premio del guanto di sfida tra professori, indossando un abito blazer che sembrava mascherare un pancino accennato. E mentre la coppia si scambiava grandi sorrisi e sguardi di intesa, a fornire ulteriori indizi sulla presunta gravidanza della ballerina la sua assenza dal programma nelle ultime settimane.

Impossibile poi non notare, durante la puntata, l’assenza di performance che la vedevano protagonista, scelta che verrebbe confermata dalla decisione di Maria De Filippi di far rimanere nel suo programma l’ex allieva Benedetta Vari per poter accompagnare Mattia Zenzola nelle coreografie di latino americano.

La conduttrice ha proposto un contratto alla giovane per aiutarla in un momento di difficoltà – la ballerina ha lasciato il suo lavoro per partecipare al talent show – e per permettere a Mattia di esibirsi finalmente nei passi a due in tranquillità dopo tre anni di pandemia.

Maria però potrebbe aver preso la decisione proprio per sostituire Francesca Tocca in questo momento così delicato, quello dei primi mesi di gestazione. Al momento ovviamente si tratta di indiscrezioni, ma anche il profilo Twitter “Amici News”, che diffonde spesso anticipazioni sul programma, ha mostrato un estratto di una conversazione che confermerebbe la dolce attesa della ballerina.

Francesca Tocca e Raimondo Todaro, le voci di crisi

Solo qualche settimana fa i pettegolezzi sulla coppia impazzavano, tanto che su Nuovo Tv si leggeva: “Certe voci, che già giravano mesi fa, sono adesso decisamente insistenti. In molti sono convinti che il ballerino stia affrontando una nuova crisi sentimentale con la moglie“.

Raimondo Todaro infatti, dopo un esordio scoppiettante nel programma, col passare dei mesi è diventato sempre più scostante: il professore di danza ha preso delle decisioni che agli spettatori di Amici sono apparse insensate, e che lo hanno portato anche a perdere una delle sue allieve più promettenti, Megan, passata nella squadra di Emanuel Lo.

“Sembra assente, con la testa persa nei suoi pensieri”, scriveva il magazine: il suo atteggiamento svagato non è sfuggito al pubblico, ma oggi, alla luce delle ultime indiscrezioni, potrebbe essere legato proprio alla seconda gravidanza di Francesca.

La coppia, sposata dal 2014, ha avuto una figlia, Jasmine, la luce dei loro occhi. I due ballerini si sono poi allontanati nel 2020, senza però interrompere mai i rapporti per il bene della loro bambina. Dopo un anno di crisi – e la relazione della Tocca con Valentin Dumitru – Francesca e Raimondo sono tornati insieme: forse questa (presunta) gravidanza potrebbe sancire, ancora una volta, il loro amore ritrovato.