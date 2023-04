“Amici”, perché la moglie di Raimondo Todaro aveva smesso di ballare

Anche la quarta puntata del Serale di Amici di Maria De Filippi è stata ricca di emozioni. Oltre all’eliminazione di Alessio Cavaliere, infatti, lo show del sabato sera è stato anche caratterizzato dall’inaspettato ritorno sul palco di Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro. La coppia, durante il consueto Guanto di sfida tra professori, si è esibita in un passo a due decisamente sensuale e romantico sulle note del brano La notte, cantato in live dalla stessa Arisa.

Amici, perché la moglie di Raimondo Todaro aveva smesso di esibirsi

Pur facendo parte da anni del cast delle professioniste del talent Amici che aiutano i ragazzi di ballo nelle loro coreografie, era diverso tempo che Francesca Tocca non si vedeva più né nelle sale prova, né sul palco del talent di Maria De Filippi.

A sorpresa, però, la ballerina è riapparsa durante il Serale di sabato 8 aprile, dove si è cimentata in un passo a due con il marito Raimondo Todaro sulle note del brano La notte, cantato dal vivo da Arisa per il Guanto di sfida dei prof che in questa edizione del programma fa da intermezzo alle sfide tra gli allievi.

Il ritorno di Francesca Tocca sul palco è stato anche sottolineato dalla stessa Maria De Filippi che, entusiasta, ha affermato: “Volevo dirti pubblicamente che sono felice di rivederti ballare. Sei sempre bravissima. Sono davvero contenta”. Ma come mai Francesca Tocca aveva smesso di ballare? Al netto dei rumors (sempre smentiti) su una presunta gravidanza, la verità è che la ballerina purtroppo è dovuta restare ferma a causa di una frattura al piede che, da ottobre, l’ha costretta a stare a riposo totale per diversi mesi.

Amici, il ritorno di Francesca Tocca

I divertenti Guanti di sfida dei prof di Amici, che nel Serale fanno da intermezzo alla gara tra gli allievi della Scuola in lizza per la vittoria, sono uno dei momenti del sabato sera di Canale5 più amati dal pubblico.

In queste settimane, abbiamo più volte ammirato una Lorella Cuccarini, a 57 anni in splendida forma, danzare insieme a Emmanuel Lo (e baciarlo…); Rudy Zerbi e Alessandra Celentano esibirsi in esilaranti siparietti e Raimondo Todaro e Arisa dare il meglio di sé in performance di ballo e canto dove entrambi si sono messi in gioco, dimostrando doti finora sconosciute al grande pubblico.

Nell’ultima puntata del serale dello show, Francesca Tocca è stata la guest star dell’esibizione dei “Todarisa” e, subito dopo la performance che ha segnato il ritorno della ballerina professionista sul palco di Amici, il marito Raimondo Todaro ha scritto un commosso messaggio sui social che scaccia definitivamente ogni voce di crisi.

“Una di quelle serate che non dimenticherai mai” – si legge sul profilo Instagram del prof – “grazie ad Arisa, è stato un onore poter ballare sulle note di questo brano meraviglioso e la tua voce dal vivo fa venire i brividi. Grazie alla mia metà Francesca Tocca, dopo tantissimi anni abbiamo fatto qualche ora di sala prove come si deve e condividere con te il palco di Amici è stata un’emozione indescrivibile”.