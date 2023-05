Angelina Mango fa boom e Fiorello si scusa dopo la gaffe

Fonte: Red Communications Angelina Mango durante la finale di Amici

Arrivata seconda ad Amici di Maria De Filippi, vincitrice della categoria canto, Angelina Mango ha incantato tutti con la sua splendida voce ereditata dal papà, il grande e compianto artista Pino Mango.

Spenti i riflettori della scuola di talenti televisiva, la giovane è stata ospite di Fiorello a Viva Rai 2 dove si è esibita e ha fatto una chiacchierata con il conduttore. Per lei è un momento magnifico, il suo brano ha fatto un boom di ascolti e si sta costruendo una bellissima carriera. Intanto Fiorello, che aveva fatto una gaffe durante l’ospitata, si è scusato.

Angelina Mango, boom dopo Amici

Ha soli 22 anni, ma talento da vendere. Angelina Mango si è classificata seconda al termine dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi e la sua carriera nel mondo dello spettacolo si può dire che stia procedendo con il piede giusto. Infatti, ha fatto boom di ascolti su Spotify. A riportare i dati è stato il sito di Novella 2000 dove è stato spiegato che la giovane cantante ha infranto un nuovo record con i 5 milioni di ascolti del suo brano Voglia di vivere.

Una partenza con il botto, dopo il secondo gradino del podio ad Amici. Ma non solo, perché Angelina si è aggiudicata la vittoria nella categoria Canto, oltre al Premio della Critica del valore di 50mila euro e quello delle Radio.

In questi giorni è anche ospite in molte trasmissioni televisive, compresa Viva Rai 2!, il contenitore televisivo della prima mattina a cura di Fiorello. Lì Angelina ha raccontato un po’ di sé, come il fatto che la musica fa parte di lei da sempre: “Ho iniziato a cantare prima di parlare – ha detto -, infatti a parlare non sono ancora brava”. Nella stessa occasione ha cantato sulle note di Ci pensiamo domani, esibendosi con il corpo di ballo del programma, e poi di Ancora, brano portato a Sanremo da Eduardo De Crescenzo nel 1981.

Una voce potente, capace di raggiungere vette altissime senza perdere la sua intensità e che ha incantato il pubblico di Rai 2 anche alle sette e trenta del mattino.

Fiorello, la gaffe con Angelina Mango e le scuse

È il bello della diretta: quando si va in onda può accadere di tutto, anche di commettere delle piccole gaffe. È successo a Fiorello, mattatore della televisione, con un programma che accende le giornate degli italiani: Viva Rai 2! in onda dal lunedì al venerdì per 45 minuti, circa, dalle 7,15 alle 8.

Mentre era sua ospite Angelina Mango, infatti, Fiorello si è riferito alla mamma della giovane cantante chiamandola Caterina Valente, invece di Laura. Come mai l’errore? Se Laura è la ex cantante dei Matia Bazar, nonché mamma della seconda classificata di Amici, anche Caterina è un’artista e più precisamente un’interprete che ha interrotto la sua attività già da diversi anni.

Una piccola gaffe, che ha spinto il conduttore a scusarsi. Lo ha fatto su Twitter dove Angelina ha condiviso una clip della sua esibizione scrivendo “Che emozione! Grazie” e il tag a Fiorello e Viva Rai 2!. Parole alle quali lui ha risposto con: “Ancora scusa per la gaffe! Che vuoi fare, la vecchiaia ogni tanto bussa”. Ovviamente non sono mancati i commenti di tantissimi utenti social che si sono lascati andare a qualche battuta (ma anche a tanti complimenti) nei confronti del conduttore.