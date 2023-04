Celentano furibonda al Serale di “Amici”: anche Maria si scaglia contro di lei

La settima puntata del Serale di Amici si è aperta, come ormai d’abitudine, con uno scontro tra Alessandra Celentano e la giuria. Ormai manca sempre meno alla finalissima del talent show di Maria De Filippi, e i professori stanno giocando tutte le loro carte per portare alla vittoria i loro allievi. Ma quando i toni si alzano troppo persino la conduttrice è costretta a intervenire.

Serale di Amici, Alessandra Celentano esagera: Maria De Filippi interviene

Si avvicina sempre di più la finale di Amici e con l’avvicinarsi dell’ultima puntata crescono le tensioni. Del resto i ragazzi rimasti sono sempre meno, e anche i professori non riescono a nascondere la loro preoccupazione. È evidente nell’atteggiamento di Alessandra Celentano, sempre più protettiva nei confronti dei suoi ragazzi.

Ancora una volta la maestra di danza ha voluto mettere in difficoltà Maddalena, ballerina della squadra di Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo: la prof ha schierato immediatamente un guanto di sfida con l’obiettivo di far emergere le qualità interpretative della sua allieva Isobel.

La gara, come in altre occasioni, si basa sulla sensualità, da mescolare alla recitazione e al ballo. “La sensualità è solo uno degli ingredienti, se c’è solo quella è un problema. Ti voglio più preparata, devi essere eccellente“, ha detto la Celentano a Maddalena nel guanto di sfida.

Malgioglio, che non ha mai gradito questo confronto, ha commentato: “Lei dice che deve essere eccellente, ma se questi ragazzi sono al Serale è perché tutti eccellenze”. La maestra di danza ovviamente non è d’accordo con il giurato, e continua a portare avanti le qualità della sua ballerina: “Non sono d’accordo, non è la regola. Le eccellenze sono rare”.

All’ennesimo elogio – fin troppo eccessivo – della Celentano a Isobel, Maria De Filippi si è sentita in dovere di intervenire, scagliandosi (in modo bonario, s’intende) contro l’amica: “Lei è una ragazza brava e talentuosa, ma tu saresti in grado di far risultare antipatica qualunque persona: menomale che lei non è boriosa come te!”

Wax nel mirino dei giornalisti: la risposta di Maria De Filippi

Durante la puntata l’esibizione di Wax è stata ampiamente commentata dai giudici, soprattutto perché nelle ultime settimane il cantante è finito più volte nel mirino dei giornalisti sia per le sue performance (a volte ritenute appena sufficienti) che per il suo atteggiamento da “gradasso”.

Il giovane cantante infatti di rado ha accettato i commenti degli esperti del settore, cosa che lo ha portato a esibirsi con una sua versione del brano Quelli che benpensano. Anche in questa occasione è intervenuto Cristiano Malgioglio, che ha sottolineato che le critiche fanno parte del gioco e che sono naturali durante una carriera nel mondo dello spettacolo.

Arisa, la sua coach, ci ha tenuto a sottolineare che questo è un atteggiamento prettamente italiano, che tende sempre a sminuire e affossare gli artisti: “Io so che lui è un fumantino, però in certi casi, quando sento certe cose, dico che fa bene a difendersi“.

A questo punto Maria De Filippi non è riuscita a trattenersi, dicendo la sua: “Arisa, permettimi ma non sono d’accordo. Se leggo e apro i giornali, forse posso non uscire di casa. Sono io che scelgo di mettermi qui davanti con giacchettina e microfono, ma i giornalisti fanno il loro lavoro. Se voglio che smettano di scrivere di me, smetto questo lavoro e faccio altro. Non voglio che Wax passi per una persona che è contro le critiche dei giornalisti. La critica non necessariamente deve essere costruttiva. Le critiche a volte sono solo critiche e bisogna accettarle”.