Gianni Morandi, 60 anni dopo: su Instagram il duetto inaspettato con l’idolo di “Amici”

Fonte: IPA Sanremo 2023, curiosando dietro le quinte: prove, look, incontri inaspettati

Gianni Morandi non smette mai di sorprenderci. Il cantante di Monghidoro in questi ultimi anni è tornato alla ribalta più in forma che mai, complice la collaborazione con l’amico Jovanotti e il ritorno a Sanremo (quest’anno nelle vesti di co-conduttore), ma è soprattutto grazie alla sua formidabile verve che ha conquistato il cuore di tutti, anche dei più giovani. Ed è proprio dedicato a loro il duetto inaspettato che ha fatto capolino sul suo profilo Instagram: a 60 anni dalla pubblicazione di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, Morandi ha scelto un amatissimo idolo di Amici per riproporre la hit in cima alle classifiche.

Gianni Morandi, il duetto inaspettato con Sangiovanni di “Amici”

Occhi azzurri, aria sbarazzina e nel mezzo “appena” 60 anni di differenza. Guardarli insieme nello scatto condiviso su Instagram è osservare letteralmente due generazioni che si incontrano, unite nel nome della musica. L’annuncio è giunto alle orecchie dei fan come un fulmine a ciel sereno, la sorpresa più bella in attesa di vedere Gianni Morandi di nuovo sul palco dell’Ariston nelle vesti di co-conduttore del Festival di Sanremo. Ma è stata una sorpresa anche per i fan di Sangiovanni, uno dei giovani talenti emersi da Amici di Maria De Filippi che in breve è entrato nel cuore dei suoi coetanei grazie alle sue canzoni, diventate dei veri e propri tormentoni.

Gianni Morandi nel 2023 festeggia i 60 anni dall’uscita di Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte, ma ha deciso di farlo in modo molto speciale. Memore della cover che Sangiovanni portò al Serale di Amici, rivisitando il brano a modo suo e raccogliendo numerosi consensi, anche dai telespettatori più “agée”, il cantante di Monghidoro ha voluto coinvolgerlo nella nuova versione della hit anni Sessanta che cambia leggermente titolo, senza perdere però lo spirito originale dell’epoca.

L’uscita di Fatti ri-mandare dalla mamma a prendere il latte è in programma su tutte le piattaforme digitali il prossimo 7 febbraio, in una versione 2.0 prodotta da Shablo per Epic/Sony Music. Data certamente non casuale, visto che coincide con l’inizio di Sanremo 2023 al quale entrambi partecipano, seppur in ruoli diversi.

Gianni Morandi scatena i fan in attesa di Sanremo 2023

Ci è voluto davvero pochissimo tempo prima che il post di Gianni Morandi su Instagram raccogliesse decine di commenti di totale approvazione. I fan sono molto emozionati (e anche incuriositi) all’idea di vedere cosa nascerà dall’incontro con uno dei cantanti più rappresentativi della Generazione Z. Emozione che si aggiunge a quella per il ritorno sul palco del Teatro Ariston, dopo aver guadagnato lo scorso anno un meritatissimo terzo posto in classifica e aver duettato insieme all’amico e collega Jovanotti.

Quando uscì Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte Morandi aveva appena 20 anni, proprio come Sangiovanni agli esordi della sua carriera ancora in divenire. E questo incontro inaspettato tra due generazioni apparentemente tanto distanti dimostra quanto sia dirompente il potere della musica. Non sappiamo ancora se ci allieteranno con una performance fianco a fianco direttamente dal palco di Sanremo, visto che il talento di Amici sarà presente nella serata cover per sostenere la giovane Ariete.