“Il livello si è alzato, quest’anno è eccelso”, parola di Amadeus che direttamente dalla conferenza che anticipa la finale di Sanremo Giovani 2023 ha presentato i 12 finalisti. Tutti artisti in erba, qualcuno già conosciuto al pubblico televisivo, con il medesimo obiettivo: calcare il palcoscenico dell’Ariston nel 2024 tentando il colpaccio e vincendo la kermesse canora più importante d’Italia. La finale di Sanremo Giovani va in onda martedì 19 dicembre alle 21.30 su Rai 1.

Clara, da Mare Fuori sognando Sanremo 2024

Amadeus l’ha definita “ipnotica” durante la conferenza di Sanremo Giovani 2023 e non possiamo dargli torto. Clara (Soccini) è giovane, bella e di talento, un volto ben noto al giovane pubblico che ha seguito con grande passione la serie tv Mare Fuori. Lì vestiva i panni della trapper Giulia Crazy J, qui semplicemente quelli di una figlia che ha deciso di dedicare una canzone alla sua mamma.

“Boulevard è una canzone che ho scritto dedicata a mia mamma, una donna molto forte che ha cresciuto me e mio fratello ed è da sempre un punto di riferimento per me – ha spiegato -. Nella canzone, inoltre, faccio riferimento al fatto che secondo me la cosa che accomuna tutti noi è che non siamo animali solitari ma abbiamo molto bisogno dell’altro e, infatti, nel ritornello la frase più importante che dico è: ‘Nessuno si salva da solo ‘”.

I Santi Francesi, vincitori di X Factor 2022

Come si suol dire, la loro fama li precede. I Santi Francesi hanno un nome accattivante, forse secondo soltanto al loro look e a un tipo di musica che certamente lascia il segno, e non solo tra i giovani. Partecipano alla finale di Sanremo Giovani 2023 con l’obiettivo di raggiungere l’ambito posto all’Ariston, senza aver mai perso un briciolo della loro umiltà.

Vincitori di X Factor nel 2022, portano in gara il brano Occhi tristi: “Hanno avuto l’umiltà di rimettersi in gioco – ha detto di loro Amadeus -, non mi interessa sapere da dove arrivano, ben venga, laddove c’è un talent che esprime e sforna talenti va solo ringraziato. Nessuno viene valutato per il curriculum”.

Chi sono gli altri finalisti di Sanremo Giovani 2023

Oltre a Clara e i Santi Francesi, sono altri 10 i nomi in lizza per i tre posti dedicati ai Giovani. Dipinto (vero nome Armando Di Pino) è un rapper napoletano selezionato da Area Sanremo che con il brano Criminali racconta il suo passato burrascoso. Da Area Sanremo arriva anche Federico Castello alias Fellow, qualche anno fa tra i partecipanti di X Factor in gara con la canzone Alieno.

Partecipa con il brano Favole, la bella catanese Nausica – anche lei da Area Sanremo -, appassionata di musica sin da bambina e polistrumentista. Si preparano a fare scintille anche gli Omini, gruppo di tre elementi arrivato in semifinale a X Factor 2022 che canta Mare Forza 901. Tra i finalisti di Sanremo Giovani con il brano Effetti Speciali anche i Bnkr44, band formata da sei ragazzi già saliti sul palco dell’Ariston nella scorsa edizione del Festival per accompagnare Sethu.

Grenbaud è uno degli streamer italiani più famosi e canta il brano Mama, mentre Jacopo Sol e Lor3n – entrambi appassionati di musica sin da giovanissimi – sono in gara rispettivamente con Cose che non sai e Fiore d’inverno. Chiudono la rosa dei finalisti di Sanremo Giovani 2023 Tancredi, tra gli allievi di Amici 20, con il brano Perle e Vale LP, napoletana dalle vibes hip hop che presenta il brano Stronza.

Come vengono scelti i 3 Giovani per Sanremo 2024

Dai 12 finalisti di Sanremo Giovani 2023 vengono scelti 3 artisti che calcheranno il palcoscenico dell’Ariston, votati dal direttore artistico e dalla Commissione Musicale in maniera autonoma e disgiunta. Come lo scorso anno, non si può votare mediante televoto.

“Ognuno di loro ha un talento. Nella scrittura, nel modo di stare sul palco, nel modo di presentarsi – ha detto Amadeus -. (…) Non sono uguali uno all’altro, ognuno di loro ha un’identità precisa. Si tende sempre a generalizzare, io ascolto la musica che c’è oggi, anche grazie ai miei figli di età diverse. Ci sono canzoni diverse, c’è la protesta, la rivoluzione, l’amore. Questa è la musica che voglio sentire“.