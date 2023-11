Continua la frenesia da Festival di Sanremo. Dopo l’annuncio di Marco Mengoni co-conduttore, il padrone di casa (ancora per quest’anno) Amadeus ha annunciato gli 8 finalisti di Sanremo Giovani che, insieme ad altri 4 artisti selezionati direttamente da Area Sanremo, si sfideranno a suon di musica per diventare i 3 artisti che calcheranno il palco del teatro Ariston durante la 74esima edizione del Festival. Tra i 49 nomi della prima selezione, solo otto sono stati scelti: uno degli esclusi è Alex Wyse, beniamino della scuola di Amici. Ecco come il cantante ha reagito alla notizia.

Alex Wyse fuori da “Sanremo Giovani”: la sua reazione

Amadeus ha parlato. Il conduttore ha annunciato ufficialmente gli 8 nomi degli artisti che, insieme ad altri 4 scelti da Area Sanremo, si sfideranno nella finale di Sanremo Giovani in onda il 19 dicembre 2023 per entrare a far parte del gruppo di artisti che si esibirà al Festival di Sanremo 2024 da martedì 6 febbraio a sabato 10 febbraio 2024.

bnkr44 con Effetti speciali

Clara con Boulevard

Grenbaud con Mama

Jacopo Sol con Cose che non sai

Lor3n con Fiore d'inverno

Santi Francesi con Occhi tristi

Tancredi con Perle

Vale LP con Stronza

Gli 8 cantanti sono stati scelti dalla commissione musicale del Festival in via Asiago a Roma tra 49 artisti.

Tra gli esclusi compare anche il nome di Alex Wyse. Il cantante ex allievo della scuola di Amici non è infatti riuscito a rientrare nella cerchia degli 8 nomi scelti dalla commissione, e ha deciso di commentare l’accaduto con una storia sul suo profilo Instagram. Una reazione, a differenza di quello che si può pensare, decisamente sportiva quella di Alex, che ha deciso di citare una frase del suo singolo Accade per descrivere le sensazioni derivanti dalla sua esclusione: “Ci sono arcobaleni anche nei cieli neri”.

Alex Wyse, i fan sull’esclusione da “Sanremo Giovani”

Decisamente meno tranquilli e comprensivi sono stati i fan di Alex Wyse, che sotto il post di Sanremo hanno esternato il loro disappunto nel non sentire il nome del cantante tra gli otto artisti che potrebbero calcare il palco del Festival. “Alex doveva essere tra i big non scartato. Se non capite il talento avete seri problemi!” ha detto una fan. “Un talento come Alex meritava il palco di Sanremo”, e ancora: “Avete avuto il coraggio di escludere un grande talento come quello di Alex? Ma ve ne intendete di musica o siete capaci di proporre solo rumore?”

Nonostante la rabbia dei fan, Alex non ha rilasciato ulteriori commenti sulla mancata possibilità di viversi l’esperienza di Sanremo. Un’occasione che avrebbe potuto portarlo ancora più in alto: un punto importantissimo per una carriera che, dopo la partecipazione ad Amici di Maria De Filippi , gli ha già regalato moltissime soddisfazioni. Il cantante è infatti molto seguito e apprezzato, e si sta preparando per il suo prossimo tour A night with. I fan che non potranno vederlo a Sanremo potranno seguirlo in una serie di spettacoli caratterizzati da un set intimo e molto personale, nel quale si alterneranno momenti di racconto e momenti di musica.