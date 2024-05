Fonte: IPA Chi è Messi, il cane attore a Cannes 2024 per Anatomia di una caduta

I cani-attori del mondo del cinema sono pochi, ma alcuni riescono a conquistare il pubblico e la critica con le loro performance. È il caso di Messi, un Border Collie di 7 anni, che ha ottenuto grande successo con la sua interpretazione nel film “Anatomia di una caduta” diretto da Justine Triet, che ha trionfato al Festival di Cannes.

Alla prima del film a Cannes, Messi ha rubato la scena sul tappeto rosso attirando l’attenzione di tutti, soprattutto dei fotografi.

A Cannes il tappeto rosso è tutto per Messi

Giunto al Festival di Cannes accompagnato dalla sua padrona Laura Martin Contini, Messi ha calpestato il red carpet con una telecamera. Poi, sulla scalinata ha regalato un momento divertente ai fotografi, mettendosi in piedi su due zampe.

L’inizio di una carriera sorprendente

Messi è stato adottato da Laura Martin Contini, un’addestratrice di cani professionista che vive nei pressi di Parigi. Sebbene fosse considerato “il cucciolo più brutto della cucciolata” dalla sua precedente proprietaria, Martin Contini ha visto in lui un potenziale straordinario. I suoi figli hanno deciso di chiamarlo Messi, in onore del famoso calciatore argentino.

Fonte: IPA

L’addestramento per il grande schermo

Martin Contini ha iniziato ad addestrare Messi partendo dai comandi base come seduto, fermo e a terra. Con il tempo, ha introdotto Messi all’ambiente cinematografico, abituandolo alla presenza di telecamere e microfoni. Questo lungo e paziente processo ha permesso a Messi di diventare un cane attore eccezionale.

Preparare Messi per il suo ruolo in “Anatomia di una caduta” è stato un compito impegnativo. Martin Contini ha dedicato due mesi a studiare il comportamento dei cani guida per renderlo credibile nel film. Una delle scene più difficili richiedeva che Messi rimanesse completamente immobile, simulando uno stato catatonico. Grazie a un allenamento costante e a sessioni di gioco con la sua palla preferita, Messi è riuscito a mantenere la calma e l’immobilità necessarie.

Il ruolo in “Anatomia di una caduta”

Messi ha ottenuto il ruolo di Snoop nel film “Anatomia di una caduta”, un dramma che narra la storia di una donna accusata dell’omicidio del marito. Snoop, il cane di famiglia, gioca un ruolo cruciale nella trama, osservando gli eventi dal suo punto di vista. La performance di Messi è stata così convincente che ha vinto il Palm Dog, un premio non ufficiale per gli attori animali al Festival di Cannes.

Un legame speciale con uno dei protagonisti del film

Il giovane attore Milo Machado Graner, che interpreta il figlio cieco nel film, ha sviluppato un forte legame con Messi. Martin Contini ha fatto passare del tempo di qualità tra i due, permettendo loro di giocare insieme durante le pause delle riprese. Questo rapporto autentico ha contribuito a rendere le loro scene insieme particolarmente toccanti.

Il futuro di Messi

Dopo il successo di “Anatomia di una caduta”, Messi ha ottenuto altri due ruoli importanti: uno in una serie televisiva francese e uno in una produzione teatrale. Laura Martin Contini scherza dicendo che sembra essere la sua vocazione e che è pronto per brillare nella prossima stagione dei premi.

Nonostante i timori della padrona che Messi possa essere scelto solo per ruoli in cui deve simulare la morte, il futuro di questo talentuoso Border Collie sembra promettente.