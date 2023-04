“Mare Fuori 3” scena finale: il regista rivela un indizio su Ciro Ricci

Fonte: IPA Maria Esposito Rosa Ricci Mare Fuori

I fan di Mare Fuori si interrogano ancora sul finale della terza stagione. La scena conclusiva è diventata un vero e proprio caso sui social, scatenando numerose ipotesi. Per alcuni giorni si era anche pensato a un finale modificato per la versione televisiva rispetto a quello mostrato in streaming su RaiPlay. Una manciata di minuti extra per offrire al pubblico un clamoroso colpo di scena.

Così non è stato ma i fan continuano a chiedersi se ci sarà il ritorno di Ciro Ricci in Mare Fuori 4. Il regista Ivan Silvestrini è tornato sulla questione, rispondendo ad alcune domande sul proprio profilo Instagram, precisando dapprima una cosa molto importante: “Quel colpo non è andato a vuoto”.

Finale Mare Fuori 3: un indizio

Chiunque non abbia ancora visto il finale di Mare Fuori 3 si tenga alla larga dalle risposte del regista Ivan Silvestrini, che ha provato a soddisfare le richieste di alcuni fan che lo hanno interrogato su Instagram.

Tutti si chiedono con insistenza se Ciro Ricci tornerà in Mare Fuori 4, dato quanto accaduto nell’ultima scena della terza stagione. Rosa Ricci è stata costretta a scegliere tra suo padre, Don Salvatore, e Carmine, il giovane che ama.

Pistola alla mano, la giovane tenta di togliersi la vita, così da non dover decidere ma i due le corrono incontro, provando a fermarla. Nel corpo a corpo, però, un colpo parte accidentalmente ma l’esito viene oscurato dalla spettacolare struttura di Piscina Mirabilis.

Una foto apparsa online mostra Ciro Ricci, ovvero l’attore Giacomo Giorgio, nella stessa location, pistola alla mano. Non si sa chi l’abbia diffusa, se sia reale o modificata, ma è bastata a far pensare che il personaggio fosse ancora vivo. Un suo intervento sarebbe risolutivo e forse quel proiettile esploso potrebbe essere partito dalla sua arma e non quella impugnata dalla sorella Rosa.

In vista della quarta stagione, Ivan Silvestrini ha spiegato come quel colpo non sia andato a vuoto: “Sarebbe il cliffhanger più moscio della storia della serialità”. Qualcuno è stato ferito o ucciso, quindi, ma chi?

Ecco spuntare l’indizio che, per quanto enigmatico, potrebbe offrire materiale per nuove teorie. Un fan gli ha chiesto in maniera diretta se nella scena finale di Mare Fuori 3 ci fosse in realtà un quarto personaggio: “Non posso risponderti ma ecco un indizio che tutti sembrano ignorare. La luce ha sempre una direzione”. Caso Ciro Ricci in Mare Fuori 4 ufficialmente riaperto.

Le riprese di Mare Fuori 4

Grande attesa a Napoli per le riprese di Mare Fuori 4, considerando come la serie Rai sia divenuta un vero e proprio fenomeno, soprattutto grazie alla diffusione di molte scene sui social, TikTok in primis.

La realizzazione dei nuovi episodi non ha ancora avuto inizio ma non sembra mancare molto. Il regista Ivan Silvestrini ha però spiegato come non sia possibile assistervi: “Si tratta di un lavoro che richiesta grande concentrazione e non è fatto per avere pubblico mentre si gira. Abbiate pietà”.

Sa benissimo, però, come il pericolo spoiler da parte dei tiktoker sia reale. Qualcuno tenterà di avvistare alcuni attori e attrici girare delle scene, così da generare delle teorie e, in alcuni casi, svelare esattamente alcuni colpi di scena della quarta stagione.

In nome delle visualizzazioni, quindi, si proverà a rovinare l’esperienza del pubblico, ma Silvestrini ha un metodo: “Orde di tiktoker spoilereranno tutto molto prima. Per questo girerò alcune scene fuorvianti, così da rendere tutto inattendibile”.