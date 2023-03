Carolina Crescentini, l’addio a “Mare fuori”. Ma è polemica: il gesto

Fonte: Ansa Foto Carolina Crescentini

“Ciao Paola, salutami Ancona” così Carola Crescentini ha commentato sui social l’uscita di scena di Paola Vinci, la direttrice dell’Istituto Penale Minorile (IPM) che fa da cornice alle vicende dei giovani protagonisti di Mare fuori, fiction Rai, trasmessa anche su Netflix, tra le più acclamate del momento.

La fortunata serie, giunta ormai alla sua terza stagione e già rinnovata per una quarta, nell’ultima puntata mandata in onda ha fatto sapere che la direttrice dell’IPM Paola, interpretata proprio da Carolina Crescentini, è stata trasferita in un altro istituto, fuori Napoli. Decisione di sceneggiatura che ha scatenato le proteste dei fan.

“Grazie Napoli”, il saluto social di Carolina Crescentini

Mentre in tv andava in onda l’ultima puntata della terza stagione di Mare fuori, Carolina Crescentini ha condiviso sul proprio profilo Instagram il video dell’ultimo ciak della fiction. “Grazie Rai Fiction per questa avventura meravigliosa. Grazie per questo personaggio unico. Grazie amici miei per avermi insegnato tanto. Mi mancherete tantissimo” ha scritto.

Infine, l’interprete di Boris, ha rivolto un pensiero alla città di Napoli, la grande protagonista di Mare fuori, città dove la serie è ambientata e sulle cui tradizioni è costruita: “Grazie Napoli per avermi fatto sentire a casa. E grazie pubblico meraviglioso per avermi scaldato il cuore”. E la risposta di Napoli non si è fatta attendere: gli spettatori hanno chiaramente rivelato il proprio malcontento per l’uscita di scena di uno dei personaggi più amati di Mare fuori.

I fan all’unisono chiedono il ritorno di Carolina Crescentini

I giovani napoletani sono passati velocemente dalle parole ai fatti e, non limitandosi alle proteste sul web, hanno avviato una raccolta firme per il ritorno dell’attrice. Fautori dell’iniziativa alcuni studenti del Liceo Ginnasio Statale “Gian Battista Vico” di Napoli, la cui petizione ha superato, ad oggi, le 5mila adesioni. L’appello è stato rivolto direttamente a regista e sceneggiatori di Mare fuori.

“Appicc’ n’ata sigarett, firma questa petizione e nun da’ retta!” inizia così il colorito messaggio, per poi proseguire: “Noi, devoti fans di Mare Fuori, chiediamo che la Direttrice Paola Vinci ritorni nella tanto attesa quarta stagione. Facciamo che Paola si racconti presto ‘quella verità’ senza dover più scappare e faccia ritorno all’IPM per dire anche quel ‘Ti Amo’ che non è mai riuscita a dire al suo Massimo. Perché la Direttrice – insieme al Comandante – per quei ragazzi, per Futura e per tutti noi a casa, è la colonna sotto la quale stare comodamente seduti al riparo e guardare il Mare Fuori”.

Dura ma umana: così Carolina Crescentini ha conquistato gli spettatori

Non è un personaggio semplice quello di Paola Vinci. Per interpretarlo, ha raccontato Crescentini, “ho studiato molto e seguito un percorso di allenamento fisico speciale, che mi è costato anche un piccolo infortunio”. La direttrice di Mare fuori, infatti, è claudicante, a seguito di un grave incidente stradale che le causò anche un aborto.

Si tratta di un personaggio spigoloso, spesso chiuso in sé stesso che, però, così come sottolineato nella lettera degli studenti napoletani, ha saputo conquistare la fiducia dei giovani detenuti dell’IPM. “Dopo l’interpretazione mi fermano per strada ex detenuti, che riconoscendomi nel ruolo della direttrice mi raccontano le loro esperienze di detenzione. Se avrebbero preferito me? Forse, ma non mancano racconti di percorsi virtuosi e di cose buone, con ex detenuti che in carcere hanno preso un diploma o imparato un mestiere” aveva raccontato l’attrice.