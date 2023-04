Ciak d’Oro, boom per “Mare fuori”, Lino Guanciale trionfa

Fonte: IPA Massimiliano Caiazzo Mare Fuori

La prima edizione del Ciak d’Oro Serie TV ha dato la parola al pubblico, che ha potuto premiare le serie TV preferite dell’ultima stagione televisiva. I vincitori annunciati hanno confermato le aspettative ma non sono mancate alcune sorprese. Di seguito vi riportiamo l’intera panoramica della manifestazione, che promette di diventare un appuntamento importante del panorama delle premiazioni nostrane.

Ciak d’Oro: le serie TV premiate

Hanno preso parte in 660mila alle votazioni del Ciak d’Oro, che ha come obiettivo quello di premiare il gran lavoro della serialità italiana. Un settore che è cambiato molto nel corso degli ultimi anni, avviando progetti apprezzati anche all’estero, come nel caso di Gomorra, ad esempio, ma anche Doc – Nelle tue mani, serie TV con Luca Argentero che sbarca negli Stati Uniti con un remake.

Sono stati presi in considerazione i titoli andati in onda dall’1 gennaio 2022 al 15 febbraio 2023. È stato distribuito un gran numero di premi, con tanto di tre assegnazioni speciali, come il Superciak d’Oro, il Ciak d’Oro Serie più innovativa e il Ciak d’Oro Cult-Colpo di fulmine che è stato decretato dalla redazione di Ciak.

È la prima volta che l’Italia prova a dar voce al pubblico e soprattutto dedica un premio dalla produzione rilevante al mondo delle serie TV. Spazio anche a un evento televisivo, in onda su SkyTg24 in prima serata il 9 aprile, a partire dalle ore 21.00, con in studio Omar Schillaci, vicedirettore di rete e il direttore di Ciak, Flavio Natalia. In studio svariati ospiti, tra cui Lino Guanciale, Carolina Crescentini, Edoardo Pesce e Claudio Santamaria.

Scopriamo i premi speciali che, un po’ a sorpresa forse, non hanno preso in considerazione il grande fenomeno dell’ultima stagione televisiva, Mare Fuori 3. Partiamo dal Superciak d’oro 2023, andato a Call My Agent – Italia, mentre il Ciak d’oro Serie più innovativa è stato assegnato a The Bad Guy. Il Ciak d’Oro Cult-Colpo di fulmine è invece andato a Christian.

Di seguito l’elenco di tutte le serie vincitrici del Ciak d’Oro:

Migliore serie TV italiana: Tutto chiede salvezza (ha battuto Doc – Nelle tue mani 2, Vincenzo Malinconico, The Bad Guy e That Dirty Black Bag);

Tutto chiede salvezza (ha battuto Doc – Nelle tue mani 2, Vincenzo Malinconico, The Bad Guy e That Dirty Black Bag); Migliore serie internazionale: Mercoledì (ha battuto Dahmer, Stranger Things, Peaky Blinders 6 e The Crown 5);

Mercoledì (ha battuto Dahmer, Stranger Things, Peaky Blinders 6 e The Crown 5); Miglior serie pubblico Under 30: Mare Fuori 3 (ha battuto Tutto chiede salvezza, La legge di Lidia Poët, Odio il Natale e SKAM Italia 5).

Ciak d’oro: miglior attrice e miglior attore

Non soltanto Italia ai Ciak d’Oro ma anche uno sguardo internazionale, come avviene anche in altre premiazioni nostrane del resto. Dopo aver assegnato il premio per la miglior serie straniera a Mercoledì, il pubblico votante si è dimostrato coerente nell’assegnare a Jenna Ortega, protagonista dello show Netflix, il Ciak d’Oro per la miglior protagonista internazionale.

Una categoria che merita d’essere posta in evidenza. Si è infatti scelto di non apportare distinzioni di genere in questo caso, ma soprattutto in gara vi sono state soltanto donne, con Zendaya (Euphoria 2), Julia Roberts (Gaslit), Sadie Sink (Stranger Things 4) e Lily Collins (Emily in Paris 3) alle spalle.

Il titolo di miglior attrice italiana è invece andato a Carolina Crescentini, premiata per ben tre serie TV: Boris 4, Tutto chiede salvezza e Mare fuori. Il miglior attore italiano è stato invece Lino Guanciale, che si è distinto con Noi e Sopravvissuti. Anche sul caso interpreti si è creata una categoria under 30, che ha visto trionfare Massimiliano Caiazzo con la sua prova in Mare Fuori 3. La serie Rai ha visto confermato il proprio successo tra TV, streaming e social, collezionando in questa categoria ben tre nomination, con Nicolas Maupas e Valentina Romani alle spalle del giovane collega.