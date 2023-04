“Il Gattopardo”, la serie: le prime foto con Kim Rossi Stuart, Deva Cassel e Benedetta Porcaroli

Fonte: IPA Kim Rossi Stuart e Deva Cassel in una nuova serie

Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa diventa una serie. Ad annunciarlo, con le prime immagini dal set, è il colosso dello streaming Netflix, che si imbatte in una sfida in cui solo Luchino Visconti nel lontano 1963 si era cimentato: portare in scena uno dei più grandi romanzi italiani. La vera sorpresa, però, è il cast che vede come protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli e Saul Nanni, affiancati da una esordiente d’eccezione, Deva Cassel, modella e figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel.

Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa prende vita grazie a Netflix, in una nuova serie basata sull’omonimo romanzo. Al via in questi giorni a Roma le riprese, che vedranno come protagonisti nomi d’eccellenza e qualche sorpresa. Si parte con Kim Rossi Stuart, che interpreterà Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina, per poi passare a Saul Nanni, già diretto dal collega nella pellicola Brado, nella quale recitava al suo fianco. Sarà lui Tancredi, mentre il ruolo di Concetta spetta a una delle giovani attrici più apprezzate del panorama italiano, Benedetta Porcaroli.

La vera sorpresa è, però, Deva Cassel, giovanissima figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, che ha esordito nel mondo della moda solo due anni fa, come testimonial di Dolce & Gabbana, e che da quel momento non si è fermata un attimo, e questa sarà la sua prova d’attrice che la consacrerà (si spera). Sarà infatti lei a vestire i panni di Angelica che, nel film del 1963 di Luchino Visconti con Burt Lancaster e Alain Delon, erano di Claudia Cardinale. Nel cast anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito.

La serie, in sei episodi, è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib per Indiana Production e da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read per Moonage Pictures e sarà distribuita solo su Netflix. Il regista Tom Shankland vuole esplorare la modernità del racconto, con temi ancora attualissimi, senza distaccarsi dalla trama principale. La serie è scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters. Le riprese dureranno circa quattro mesi, e avranno come scenari Palermo, Siracusa, Catania e Roma.

Le prime immagini dalla serie Netflix “Il Gattopardo”

L’annuncio dell’inizio delle riprese della serie basata su Il Gattopardo è arrivato in pieno stile Netflix, con un piccolo trailer, girato in studio, con i quattro attori protagonisti con gli abiti di scena. Solo alcuni dettagli del viso e dei look, nessuno sguardo d’insieme, così come nelle prime immagini diffuse dalla produzione, per promuovere quella che si prospetta una delle serie più attese dei prossimi mesi, non solo in Italia.

Un assaggio, dunque, quanto basta per suscitare l’interesse del pubblico: gli sguardi carichi di pathos dei protagonisti Kim Rossi Stuart, Benedetta Porcaroli, Saul Nanni e Deva Cassel, le loro acconciature, dettagli fondamentali dei costumi di scena che ci riportano nelle atmosfere del romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. Non ci resta che attendere i primi scatti dal set per scoprire qualcosa in più su questa nuova serie targata Netflix.

La sinossi della serie “Il Gattopardo”

Come l’omonimo romanzo, la serie Il Gattopardo sarà ambientata in Sicilia, durante i moti del 1860. Protagonista è Don Fabrizio Corbera (Kim Rossi Stuart), il Principe di Salina, che conduce una vita intrisa di bellezza e privilegio, mentre l’aristocrazia siciliana si sente minacciata dall’unificazione italiana. Così Fabrizio si rende conto che il futuro della sua casata e della sua famiglia sono in pericolo, e la decadenza è una minaccia concreta.

Per questo, sarà costretto a stringere nuove alleanze, che lo porteranno ad andare contro ai suoi principi, fino ad arrivare ad una scelta quasi impossibile: dovrà permettere il matrimonio tra suo nipote Tancredi (Saul Nanni) e la ricca bellissima Angelica (Deva Cassel), spezzando così il cuore di sua figlia Concetta (Benedetta Porcaroli)? I temi sono attuali ieri come oggi, il potere, l’amore e il costo del progresso.