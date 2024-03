Fonte: Mediaset Silvia Toffanin

Mediaset non interrompe la trasmissione di uno dei suoi programmi più amati e di maggior successo, Verissimo, anche a ridosso di Pasqua. Silvia Toffanin sarà infatti presente al solito orario sia sabato 30 che domenica 31. Appuntamento fissato per le ore 16.30 su Canale 5, come di consueto.

Verissimo, ospiti 30 marzo

Ogni settimana un doppio appuntamento per Silvia Toffanin, che nel suo salotto di Verissimo vanta sempre ospiti variegati, dal mondo della televisione a quello del cinema, dai talent ai personaggi dei social, fino agli attori delle fiction straniere più amate, come Terra Amara.

Sabato 30 marzo ci sarà spazio per quella che viene definita un’intervista ritratto. Il profilo tracciato sarà quello di Veronica Gentili. Il suo è un nome in ascesa nell’ambito Mediaset. Classe 1982, non è di certo una novellina. La chance di condurre Le Iene al posto di Belen Rodriguez ha rappresentato però per lei, certamente, la chance più ghiotta della sua carriera. Al suo fianco il comico Max Angioni, che di fatto ha sostituito Teo Mammucari, di colpo scomparso dallo studio Mediaset del programma d’approfondimento a metà stagione 2023.

Diplomata presso l’Accademia nazionale d’arte drammatico Silvio D’Amico, è una romana verace. Dal 2006 al 2013 è stata molto impegnata a teatro, così come al cinema e in televisione, tra corti, lungometraggi, fiction e serie TV.

Nel 2020 ha ricevuto il premio Sulmona di Giornalismo, per poi trovare spazio nella classifica delle 100 donne di successo stilata da Forbes. Il suo esordio da conduttrice risale al 2021 con Buoni o cattivi prima e Controcorrente poi, su Rete 4. Mediaset l’ha poi promossa e ora ha trovato spazio nelle case degli italiani, ottenendo un ottimo riscontro dal pubblico di massa, che dimostra di apprezzarla enormemente.

Uno sguardo al Grande Fratello, anche se quello di alcuni anni fa. Ospiti infatti i felicissimi Rosalina Cannavò e Andrea Zenga. La casa più spiata d’Italia ha portato loro fortuna e oggi aspettano il loro primo figlio: “Che abbia inizio il viaggio più bello della nostra vita. È da inizio 2024 che custodiamo questo piccolo segreto che sta diventando sempre più grande”.

In studio spazio poi per una grande protagonista della musica italiana, Donatella Rettore. Lo sguardo si poggerà poi sui primi eliminati del serale di Amici di Maria De Filippi, ovvero Ayle e Kumo, rispettivamente cantante e ballerino. Per la prima, inoltre, Martin Castrogiovanni sarà intervistato al fianco di sua moglie Daniela.

Verissimo, Maria Esposito

Silvia Toffanin avrà inoltre tra gli ospiti di Verissimo anche l’attrice Maria Esposito. Il pubblico la conosce principalmente come Rosa Ricci, personaggio di Mare Fuori. Lo interpreta inoltre anche a teatro, nella rappresentazione ispirata alla fiction Rai. La giovane è entrata nel cuore degli spettatori, incuriositi anche dal suo libro, ora in libreria, Una luce tra i vicoli. Considerando come le interviste siano registrate, non ci sarà modo di parlare anche del gossip che l’ha travolta, indicandola come nuova fidanzata del rapper Geolier. Una notizia commentata rapidamente dai due sui social.