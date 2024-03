Fonte: IPA Verissimo, gli ospiti di domenica 24 marzo

Arriva un nuovo appuntamento di Verissimo, il popolare talkshow condotto da Silvia Toffanin. Ospiti di eccezione per la puntata di domenica 24 marzo, che accoglierà anche una star di fama mondiale. Sui divanetti degli studi Mediaset non mancheranno, come sempre, grandi emozioni e qualche colpo di scena. Si continuerà a commentare gli intrighi del Grande Fratello e quelli di una delle soap opera più amate del momento. Ma spazio anche ad argomenti più intimi, come gli amori finiti e quelli che nascono.

Verissimo, gli ospiti di domenica 24 marzo

Gli studi di Verissimo, nel pomeriggio di domenica 24 marzo, apriranno le loro porte a Paolo Masella, Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri, gli ultimi eliminati dalla casa del Grande Fratello. Con la conduttrice Silvia Toffanin, i concorrenti del reality parleranno delle appassionate storie d’amore nate tra le mura della casa più spiata d’Italia. Paolo Masella lascia indietro la cara Letizia Petris, con la quale nel corso del reality è nata una certa affinità. Mentre il bidello Giuseppe Garibaldi continuerà, forse, a dimostrarsi geloso dell’amica Anita, che ha iniziato un passionale flirt con il dongiovanni del Gf Alessio Falsone.

Come ormai da tradizione, spazio agli interpreti di Terra Amara. La puntata di domenica permetterà agli spettatori di conoscere meglio Ibrahim Çelikkol, l’attore che dà il volto al personaggio di Hakan. A seguire, sarà la volta di Melissa Satta, che racconterà della fine dell’amore con il tennista Matteo Berrettini e l’accanimento mediatico che ne è seguito e contro cui si è apertamente schierata sui social.

Infine, l’ospite più importante del weekend – di certo il più famoso della stagione. Ad essere intervistata da Toffanin arriverà la popstar di fama mondiale Shakira. In Italia per presentare il nuovo album Las Mujeres Ya No Lloran (Le donne non piangono più), nel quale sarà incluso il brano virale Bzrp Music Session vol. 53, che svelò al mondo il tradimento dell’ex marito Piquè con la nuova compagna Clara Chia. Chissà se continuerà con il pungente sarcasmo della sua hit estivo o, ormai addolcita, la popstar si dimostrerà più morbida nei confronti dell’ex marito.

D’altronde, ad ascoltare il suo ultimo brano, Última, sembra che la cantante abbia messo da parte la rabbia per far spazio al perdono (ma senza esagerare) e a un pizzico di nostalgia. Sulla copertina si mostra più fragile, piange sì, ma lacrime che si trasformano in diamanti. Perché adesso “le donne non piangono, le donne fatturano”.

Quando e dove vedere Verissimo

La puntata di Verissimo, così come ogni settimana, va in onda sabato e domenica, alle 16,30, su Canale 5. Si tratta del secondo anno consecutivo con il doppio appuntamento, che alla fine del 2021 ha preso il posto di Domenica Live di Barbara D’Urso. Un’idea di Pier Silvio Berlusconi che si è rivelata vincente: il programma è tra i più seguiti del weekend e batte ogni volta la concorrenza.

Ma non solo in tv, Verissimo è visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity, dove lo si può trovare anche on demand nei giorni seguenti. Sui social, è possibile commentare la trasmissione con l’hashtag ufficiale.