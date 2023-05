Kate Middleton e William, in affitto la casa vacanze preferita

Fonte: IPA Kate Middleton ricicla l’abito chemisier rosa (che piace a mamma Carole)

Kate Middleton e il Principe William trascorrono alcune settimane l’anno in una casa per le vacanze, che tutti possono affittare. Dolphin House, infatti, che si trova su una delle Isole Scilly, è gestita da una agenzia che ne cura gli affitti in tutti i mesi dell’anno, ad eccezione di alcuni periodi, destinati ad noti membri della Famiglia Reale inglese, compresi i Principi del Galles e i loro figli. Per i fan della coppia questa è una occasione unica per vedere un loro luogo del cuore.

Kate Middleton e William, in fatti la loro casa vacanze sul mare

Se avete sempre sognato di fare una vacanza da Principi e Principesse è arrivato il momento di farlo. Infatti, una delle case per le vacanze più amate da Kate Middleton e il Principe William è in affitto. Sì, avete capito bene, potrete alloggiare nella stessa abitazione che abitualmente, durante brevi periodi all’anno, è abitata dai Principi di Galles e dai loro figli. Non si tratta di una residenza reale ovviamente, ma di un delizioso cottage sulla costa della Cornovaglia.

Infatti, la casa vacanze tanto amata da Kate e William, si trova a Tresco, una delle Isole Scilly, definite i Caraibi della Cornovaglia, grazie alle loro spiagge, definite le più belle del Regno Unito, e le acque cristalline. La coppia ci torna spesso, l’ultima volta risale al 2021 visto che lo scorso anno, con la scomparsa della Regina Elisabetta, hanno preferito non allontanarsi da Palazzo, ad eccezione che per eventi ufficiali. I Principi del Galles sono stati avvistati mentre facevano escursioni in campagna, conversavano con la gente del posto e andavano in bicicletta per l’isola, senza auto.

Come alloggiare a Dolphin House

Seppure non si tratta di un bene della Corona, il cottage di Tresco appartiene a Re Carlo, è un suo bene personale, acquistato privatamente, e che viene messo in affitto quasi tutto l’anno, quando nessun membro dei Windsor la usa, evento comunque raro dati gli incarichi che li tengono ben fermi a Londra. Alloggiare a Dolphin House, questo il nome della casa per le vacanze, costa oltre 3,300 euro alla settimana.

L’agenzia che se ne occupa spiega che si tratta di una splendida casa con sei camere da letto, e un arredamento di un gusto ineccepibile. Al piano inferiore, una grande sala da pranzo, un soggiorno dai soffitti alti e la cucina da chef si combinano per offrire ampio spazio per il tempo libero. La scala conduce a una serie di camere da letto. tra cui una piccola mansarda, molte delle quali godono di vista sul paesaggio di Tresco e sul mare.

Durante il soggiorno si può accedere al parchetto privato, al giardino marittimo, alla spa e a campi da tennis che si trovano nei pressi dell’abitazione. Un’esperienza unica per i fan della coppia, ma anche per conoscere queste isole meravigliose, un vero fiore all’occhiello della Cornovaglia, e tanto care alla Famiglia Reale inglese. Gli stessi Carlo e Camilla tornano in loco appena possibile, per staccare dagli impegni di corte e prendersi uno spazio di serenità lontani dal caos della Capitale.