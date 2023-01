“Che Dio ci aiuti 7”, Suor Costanza in ospedale: la tragedia incombe

Fonte: Ansa Suor Costanza in "Che Dio ci aiuti 7"

Azzurra (Francesca Chillemi) e Suor Costanza (Valeria Fabrizi) si prendono la scena in Che Dio ci aiuti 7 nella puntata andata in onda giovedì 26 gennaio in prima serata su Rai 1. E l’assenza di Suor Angela (Elena Sofia Ricci) si fa sentire meno. Ma alla fine si annuncia quella che potrebbe diventare una tragedia.

Che Dio ci aiuti 7, è un trionfo

Che Dio ci aiuti 7 ha visto l’uscita di scena, momentanea si spera, di Suor Angela. Ma malgrado l’importante perdita, i telespettatori non perdono l’appuntamento col convento più pazzo e fuori dalle righe della tv. E come è accaduto per Don Massimo (Raoul Bova) quando ha sostituito Don Matteo che ha avuto un successo strepitoso, così tutti vogliono vedere come se la cava Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi, senza la sua guida nell’impicciarsi degli affari altrui, naturalmente con lo scopo di aiutarli. Così ben 4.580.000 spettatori pari al 24.4% si sono appassionati davanti al piccolo schermo per Che Dio ci aiuti, stracciando tutti gli altri programmi della prima serata.

Che Dio ci aiuti 7, Azzurra è un flagello

A dare man forte ad Azzurra (Francesca Chillemi) rimasta sola e minacciata nella sua vocazione, dato che il vescovo non è convinto che sia adatta a diventare suora. Lei ne combina di tutti i colori e mette in scena le sette piaghe d’Egitto contro Suor Teresa (Fiorenza Pieri) Questo certo non aiuta a dimostrare che il suo desiderio di prendere il velo non solo è sincero, ma che lei è adatta al ruolo.

Per fortuna in suo soccorso arriva Suor Costanza e insieme fanno una squadra vincente. E molto appressata sui social, visto che su Twitter si legge: ” ‘Comunque io e lei siamo proprio una bella coppia di detective’ Serata svoltata da loro due. Azzurra e Suor Costanza coppia fissa”.

Anche perché Azzurra non è l’unica ad aver bisogno di una aiuto. Come si suol dire, a volte ritornano. Ed è il caso di Carolina, l’ex barista dell’Angolo Divino, interpretata di Isabella Mottinelli. La ragazza nasconde un segreto quasi inconfessabile che solo Suor Costanza, insieme all’intraprendente Azzurra, riusciranno a districare.

Che Dio ci aiuti 7, tragedia in vista per Suor Costanza

Se tutto sembra volgere per il meglio, l’ultima scena però apre la via al dramma. Suor Costanza lascia il convento, saluta affettuosamente Azzurra che non sospetta nulla. Ma la puntata si chiude con l’ex madre superiora che arriva in ospedale con tanto di valigia. Perché? È la domanda che tutti si pongono. È ammalata? Sta per fare “zac”? Per di più nelle anticipazioni della prossima puntata si vede Suor Angela che torna ed è anche lei in ospedale. La tragedia è in vista.

L’entusiasmo dei fan di Che Dio ci aiuti è comunque alle stelle e i commenti sono solo complimenti. Innanzitutto per Suor Costanza: “Suor Costanza è resuscitata e non è più un fantasma come Cagliostro.” Ma la preoccupazione sale: “NO FERMI COME SUOR COSTANZA IN OSPEDALE E CI STA PURE SUOR ANGELA NON SCHERZIAMO IO VI VENGO A DARE FUOCO AL CONVENTO”. “come mi sento dopo aver visto anche suor costanza salutare per l’ultima volta azzurra”.