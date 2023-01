“Che Dio ci aiuti 7” è un trionfo ma non mancano i rimpianti

La prima puntata di Che Dio ci aiuti 7 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi ha avuto un successo strepitoso. Suor Angela non ha tradito le aspettative, come poteva essere altrimenti. Ma soprattutto grande entusiasmo sui social per Emiliano, alias Pierpaolo Spollon, che nei panni del bad boy è davvero divertente. Ma tra il pubblico non mancano dei rimpianti.

Che Dio ci aiuti 7, esordio con trionfo

Il primo episodio di Che Dio ci aiuti 7, andato in onda giovedì 12 gennaio su Rai 1, è stato un trionfo. La fiction si è accreditata il podio di trasmissione più vista della serata, conquistando ben 5.280.000 spettatori pari al 28.2%, battendo la Coppa Italia su Canale Cinque.

Che Dio ci aiuti 7, le nuove ragazze di Suor Angela

Al convento di Suor Angela sono rimaste solo lei e Azzurra, alias Francesca Chillemi che è diventata novizia e sta facendo il percorso per prendere i voti. Suor Costanza è lontana e ha ceduto il posto alla sua protetta che però si trova in difficoltà, da tutti i punti di vista, sia a gestire la vocazione di Azzurra sia a gestire i conti economici del convento, per questo accoglie nuove ragazze come Cate (Ileana D’Ambra) e Ludovica (Emma Valenti) che dovrebbero pagare l’affitto per la camera, ma non è così semplice la questione. A completare il club delle ragazze di Suor Angela c’è Sara (Federica Pagliaroli), una ragazza schietta che dice quello che pensa senza tanti giri di parole, che resta imbrigliata nella triste vicenda del piccolo Elia.

Che Dio ci aiuti 7, Azzurra e la nuova suora

Nella vita di Azzurra e Suor Angela (che presto lascerà il convento) fa irruzione anche Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri e l’incontro non è dei più facili. Infatti Suor Teresa fa parte dello stesso ordine di Suor Angela, ma è molto diversa da lei. Abita da anni a Parigi dove è professoressa di Teologia alla Sorbona. Scrive saggi e libri e ha dedicato la sua intera vita allo studio. L’ha sempre fatto, fin da piccola: i libri sono sempre stati il suo rifugio, lei così timida e razionale, a differenza della sorella minore Luisa, vivace ed esuberante.

Suor Teresa arriva ad Assisi per risolvere alcune questioni familiari ma, in seguito a una promessa fatta a sua sorella, rimane bloccata al convento degli Angeli Custodi. E il convento le va stretto: le manca la sua biblioteca, le dà fastidio il frastuono del bar e anche le continue rimostranze di Azzurra. Tutto quello che cerca è un po’ di silenzio per terminare di scrivere il suo libro: un trattato di teologia su San Tommaso. Anche Azzurra si augura che a breve Suor Teresa se ne vada perché proprio non la sopporta: è sempre così seria, rigorosa e austera. Alla base del loro conflitto c’è il fatto che Suor Teresa non è certa che Azzurra sia adatta a fare la suora.

Che Dio ci aiuti 7, rimpianti amari

Il nuovo mix piace al pubblico che resta conquistato dalle new entry di Che Dio ci aiuti 7, ma con qualche rimpianto. Infatti, Guido (Lino Guanciale) e Davide, rispettivamente marito e figlio adottivo di Azzurra morti in un tragico incidente, restano indimenticati nel cuore dei fan di Suor Angela. E su Twitter scrivono: “Azzurra Leonardi è stata sposata e ha perso suo marito e suo figlio” LORO HANNO AVUTO IL CORAGGIO DI DISTRUGGERE QUESTA FAMIGLIA”. E ancora: “Mi mancano gli episodi che cominciavano con “Caro angelo costude…” con la voce di Davide”.

Che Dio ci aiuti 7, quando e dove vederlo

I prossimi episodi di Che Dio ci aiuti 7 andranno in onda giovedì prossimo su Rai 1 in prima serata e si potranno rivedere su RaiPlay. Si scoprirà così la nuova destinazione di Suor Angela, se Azzurra riuscirà a prendere il velo e chi si innamorerà di chi, anche se qualcuno sui social ha già capito tutto: “Sara si scoprirà essere la mamma di Elia, si innamorerà di Emiliano e diventeranno una famiglia”.