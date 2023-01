“Che Dio ci aiuti 7”, chi è Suor Teresa: le anticipazioni di Francesca Chillemi

Fonte: IPA Francesca Chillemi

Che Dio ci aiuti 7 dice addio a Elena Sofia Ricci, che ha scelto di lasciarsi alle spalle l’amato personaggio di Suor Angela. Questo apre le porte a una maggiore attenzione rivolta ad Azzurra, interpretata da Francesca Chillemi.

L’amatissima attrice, reduce dal successo di Viola come il mare, sarà di fatto la nuova protagonista assoluta, raccogliendo il testimone di quella che sul set è diventata una cara amica e, al tempo stesso, una maestra. Non mancheranno sorprese nei suoi episodi, con l’arrivo di Suor Teresa. Un personaggio che già incuriosisce i fan della fiction Rai.

Che Dio ci aiuti 7: anticipazioni

Francesca Chillemi ha parlato ampiamente della settima stagione di Che Dio ci aiuti. Intervistata da TV, Sorrisi e Canzoni, ha fornito interessanti anticipazioni sui nuovi episodi della fiction. Sappiamo che questa sarà l’ultima stagione di Elena Sofia Ricci, e che andrà in onda da giovedì 12 gennaio 2023.

La messa in onda corrisponde, di fatto, al completamento delle riprese, come ha confermato l’attrice, che non vede l’ora di poter tornare da sua figlia Rania, che ha oggi 6 anni, avuta insieme con il compagno Stefano Rosso.

Come ha ampiamente dimostrato Don Matteo con l’uscita di scena di Terence Hill, non è mai facile gestire un addio tanto importante. In termini di sceneggiatura, sarà proprio Azzurra a faticare maggiormente. Per svariate puntate soffrirà a causa di questa partenza, dando di fatto voce ai sentimenti del pubblico.

“In seguito cercherà di andare avanti, mettendo in pratica le lezioni apprese proprio da lei. Diventerà così un aiuto cruciale per gli altri che arriveranno in convento. A soffrire per la decisione di Elena Sofia Ricci, però, non sono soltanto i personaggi. Generale amarezza anche nel cast.

“In queste cose si è sempre divisi a metà. Il mio non è uno stato d’animo facile da spiegare. Si tratta di scelte prese da altri. A me hanno proposto questa novità legata al mio personaggio e sono contenta. Elena però mi manca. È un punto di riferimento per me”.

Ha spiegato come debba ringraziarla per tante cose. A livello professionale, ha detto, le ha dato l’esempio, mostrandone la giusta attitudine verso il lavoro, sottolineando la responsabilità che ciò comporta. A ciò si aggiungono altri consigli professionali e poi insegnamenti sotto l’aspetto umano: “I set sono come la vita. Non si va d’accordo con tutti. Io e lei siamo però sempre state molto compatibili. La parte più bella è stata proprio il rapporto che si è creato tra noi”.

Che Dio ci aiuti 7: chi è Suor Teresa

Suor Angela va via dal convento ma il suo posto viene di fatto preso da una nuova arrivata nel cast. Si tratta di Suor Teresa, interpretata da Fiorenza Pieri. Attrice e regista di talento, si è fatta apprezzare in serie TV come Doc e Blanca, tra le altre.

Tra Suor Teresa e Azzurra non sarà tutto rose e fiori, anzi. Francesca Chillemi ha svelato come le due saranno spesso l’una contro l’altra: “Le farò molti dispetti, anche se non posso raccontare troppo. Si innescheranno alcune dinamiche tra noi. Credo d’aver trovato una bellissima persona e ci sono le basi per un’amicizia. Siamo molto diverse ma simili nei valori”.