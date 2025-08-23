Rose Villain, il messaggio per la mamma scomparsa: “Impossibile non amarti”

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Rose Villain

Il grande pubblico ha imparato a conoscerla e apprezzarla grazie alla sua voce potente e ai brani da hit parade, ma Rose Villain è anche una ragazza segnata da drammi ed esperienze dolorose. La cantante 36enne ha infatti perso la mamma nel 2017 ed oggi, in occasione del compleanno della donna, ha voluto ricordarla con un bellissimo messaggio sui social.

Il messaggio di Rose Villain per la sua mamma

Un regalo di compleanno molto speciale: il 23 agosto, giorno in cui sua mamma avrebbe compiuto gli anni, Rose Villain l’ha ricordata con un messaggio molto commovente. Postando nelle stories uno scatto della donna in bianco e nero, la cantante lo ha accompagnato con parole che toccano il cuore: “Buon compleanno mamma“, ha esordito l’artista.

“Non mi fa più arrabbiare il fatto che tu non possa vedere le cose belle che sto facendo o ascoltare le canzoni che scrivo. La cosa che proprio non sopporto è che tu non abbia conosciuto le persone incredibili che sono entrate nella mia vita in questi ultimi anni e che loro non abbiano conosciuto te”, ha aggiunto Rose non nascondendo l’amarezza. “Vi sareste amati molto. Era impossibile non amarti“, ha concluso la 36enne.

Una dedica semplice ma d’impatto, che testimonia il rapporto molto speciale tra la cantante e la mamma Fernanda Melloni: in più occasioni, infatti, Rose l’ha omaggiata con parole e messaggi sui social, tenendone vivo il ricordo.

Rose Villain e il rapporto con la mamma scomparsa

La mamma di Rose Villain, Fernanda Melloni, è scomparsa nel 2017 a causa di un tumore ai polmoni. Una perdita estremamente dolorosa, resa ancor più insopportabile a causa della lontananza: quando la donna è venuta a mancare, la cantante si trovava infatti a New York, e non riuscì a raggiungerla per trascorrere insieme a lei gli ultimi momenti prima del decesso. Lo ha raccontato la stessa Rose nel corso di un servizio da lei realizzato per lo show Le Iene: “Lei fumava ed è stata una mia lotta con lei per tutta la vita per farla smettere. Vivevo qui e nessuno di noi aveva ben capito che sarebbe stata una cosa così veloce. L’abbiamo presa un po’ sotto gamba. Ero a New York quando è morta, ho firmato un contratto molto importante. Le ho detto: ‘Devo fare questa cosa importante’. Poi all’appuntamento non sono nemmeno andata perché è stato il giorno in cui è morta. Avrei dovuto esserci, sarei dovuta tornare prima“, ha spiegato l’artista.

Profondamente segnata dalla perdita, Villain non solo ha parlato in più occasioni della dolorosa esperienza vissuta, ma ha condiviso con il pubblico anche teneri aneddoti che riguardano la mamma. In particolare, ha raccontato un episodio legato a un messaggio ricevuto sul telefono dal genitore: “Stanotte ho sognato che duettavi con Elisa. Le mie due cantanti preferite insieme! Non ho dubbi perché accadrà, credimi e soprattutto credici. Se hai bisogno di una corista, ci sono!”, le aveva scritto la madre. Un sogno premonitore, che anni dopo si è realizzato con Monet, un brano che Rose ha dedicato alla mamma e in cui duettava proprio con Elisa.