Vittoria Ceretti, il “miglior (nude) look di sempre” in passerella

Vittoria Ceretti è senza dubbio, insieme a Bianca Balti e Maria Carla Boscono, la top model italiana più famosa e richiesta e livello internazionale.

L’abbiamo conosciuta e ammirata sul palco del Festival di Sanremo 2021, e di recente è stata protagonista di alcune polemiche, da lei stessa portate avanti, sul “Nepobaby” (Nepotism baby), ovvero l’inflazione di figlie e sorelle d’arte nel mondo della moda, da Leni Klum a Lily Rose Depp, da Lila Moss a Kendall Jenner, alcune, a suo dire, non così meritevoli di copertine e ingaggi milionari. Ma soprattutto, quasi tutte “colpevoli” di aver bypassato la dura gavetta di chi, come lei, si è dovuta guadagnare onori e sfilate a suon di sacrifici, porte sbattute in faccia e pochi soldi con cui tirare avanti.

In questi giorni, sul suo account Instagram Vittoria, che documenta quotidianamente i suoi servizi più belli, ha nuovamente attirato l’attenzione, ma per questioni ben più “frivole”: un outfit da passerella, firmato Jackemus, ai limiti della censura, che lei definisce “il miglior look di sempre”.

In pratica, Vittoria calca la passerella con un look da spiaggia: cappellone di paglia over size e mini abito nero con strascico. Peccato che per realizzare la coda abbiano usato tutta la stoffa del retro del mini dress, dove la modella risulta praticamente nuda. Per la gioia dei presenti alla sfilata, che hanno applaudito calorosamente.