Camila Morrone,”hermosa chica” che ha fatto capitolare Di Caprio

Si chiama Camila Morrone, è nata a Buenos Aires nel 1997, è figlia di due ex modelli ( Maximo Morrone e Lucila Solá), ma è cresciuta a Los Angeles, perché la mamma è stata per molti anni fidanzata di Al Pacino. Meravigliosa, occhi da cerbiatto e fisico da urlo, ha cominciato giovanissima la carriera di modella, per poi virare al cinema, sua vera passione (sponsorizzata dal papà adottivo Al). Dal 2017 è la fidanzata di Leonardo Di Caprio, scapolone d’oro di Hollywood, e “collezionatore” negli anni di bellezze da urlo, da Gisele Bundchen a Bar Refaeli. Ma con Camila è diverso, lo dimostra anche la privacy con cui proteggono la loro storia, che dura già da 3 anni. Forse perché Leo la conosce fin da quando è bambina, essendo grande amico di Pacino, vuoi perché l’amicizia si è trasformata in amore con lentezza e naturalezza. Fatto sta che gli amici giurano sulla solidità del loro rapporto. Chissà che Camila non riesca a farlo capitolare del tutto…10 curiosità su di lei