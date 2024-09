Giulia De Lellis: “Il mio cuore non è più solo” e va a convivere con Tony Effe

Fonte: IPA Dopo la dolorosa rottura con Carlo Beretta, Giulia De Lellis è tornata a sorridere con Tony Effe

L’ultimo anno è stato particolarmente duro per Giulia De Lellis. Dopo quattro anni è giunta al termine la sua relazione con Carlo Beretta, che si è consolato velocemente tra le braccia di Melissa Satta. In più l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con alcuni problemi di salute che hanno riguardato due persone della sua famiglia. Nonostante questo nelle ultime settimane è tornata a sorridere grazie a Tony Effe: un flirt estivo che è diventato un rapporto importante, con tanto di prove di convivenza.

Giulia De Lellis e la fine della storia con Carlo Beretta

“Quello appena passato è stato senza dubbio l’anno più difficile, complesso e anche ricco di cambiamenti nella mia vita“, ha ammesso Giulia De Lellis in un’intervista a Cosmopolitan. “Ho avuto due delle persone più importanti per me che si sono ammalate contemporaneamente quest’anno. Non trascuro mai il mio lavoro, però quando c’è qualcosa che non va in famiglia o se ci sono problematiche del genere io mi anniento, mi si spegne il cervello e arrivo a fare cose come trascurare il lavoro o annullarlo completamente.- ha raccontato – Io che abbia la febbre, stia male, discuta col fidanzato, con un’amica, non mi fermo mai. Non mi fermo mai. Quest’anno sono arrivata a bloccare il mio lavoro, a stravolgere la mia vita, proprio perché è stato un anno molto intenso e faticoso a livello personale”.

L’influencer, imprenditrice e attrice non ha nascosto la sofferenza per la fine della lunga storia d’amore, durata ben quattro anni, con Carlo Beretta. “Il mio cuore ha sofferto, ho avuto una fase anche lì a livello sentimentale molto pesante, ma adesso anche in quell’ambito ho ripreso a respirare, il mio cuore è leggero, e forse non è neanche più troppo solo“. Un’implicita conferma del legame con Tony Effe, il cantante della hit estiva Sesso e samba, conosciuto lo scorso giugno dopo la breve liaison con Giano Del Bufalo, fratello dell’attrice Diana.

“Dopo una fase molto delicata, che ha stravolto inevitabilmente tutto. Per questo sono molto orgogliosa del lavoro che ho fatto di autoanalisi, perché non avevo neanche il tempo di andare allo psicologo. Eppure, alla fine dei conti sto chiudendo quest’anno nel migliore dei modi rispetto a come era partito. Sono riuscita a lanciare il mio brand e nel suo primo anno di vita è andato nel migliore dei modi, anche oltre l’immaginazione”, ha aggiunto la De Lellis, che in passato ha amato il deejay Andrea Damante e il pilota Andrea Iannone.

Giulia De Lellis e Tony Effe vanno a convivere

Giulia De Lellis e Tony Effe non si nascondono più: dopo la vacanza in Puglia sono stati paparazzati insieme a Milano, mentre rientrano nell’appartamento di lei dopo aver fatto la spesa insieme. Prove di convivenza per la coppia, che vuole vivere questo legame con grande discrezione nonostante il forte interesse del pubblico. “Vogliono tenere la relazione per loro, senza clamori”, ha assicurato un’amica di Giulia al settimanale Nuovo. Niente effusioni in pubblico, dunque, ma condividono già la routine quotidiana. E se son rose fioriranno…