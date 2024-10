Chiara Ferragni: “Non sapevo di essere in una coppia aperta con Fedez”

Fonte: Getty Images Chiara Ferragni e Fedez

Chiara Ferragni è tornata a parlare della fine del suo matrimonio con Fedez. L’influencer e imprenditrice digitale ha commentato le ultime dichiarazioni di Taylor Mega, che avrebbe avuto una liaison segreta (e passionale) con il rapper di Rozzano. I Ferragnez, che si sono detti addio lo scorso inverno dopo otto anni e due figli insieme, avrebbero formato per un lungo periodo una coppia aperta. Versione dei fatti smentita dalla Ferry a Striscia la Notizia, che le ha consegnato l’ennesimo Tapiro d’oro.

Chiara Ferragni smentisce la coppia aperta con Fedez

A Striscia la Notizia, che le ha consegnato un nuovo Tapiro d’oro, Chiara Ferragni ha smentito di aver avuto una relazione aperta con Fedez, conosciuto nel 2016. “Non sono mai stata in una coppia aperta. Cioè, se ‘coppia aperta’ significa che uno tradisce e l’altro no, allora non sapevo di esserlo: da parte mia coppia aperta mai!“, ha assicurato la 37enne. Una risposta che fa che negare le voci sulla presunta infedeltà di Federico Lucia durante il matrimonio (il cantante avrebbe avuto con Taylor Mega una “cosa fisica, passionale”).

Fedez ha tradito Chiara Ferragni? Per il momento nessuna risposta diretta da parte dell’artista mentre le parole dell’ex moglie sono piuttosto chiare e precise. La Ferry ha poi parlato al TG satirico di Antonio Ricci dei suoi guai con la giustizia. “Non sono ancora stata rinviata a giudizio, quindi incrocio le dita”, ha detto all’inviato Valerio Staffelli. Chiara ha infine ironizzato: “Di sicuro, quest’anno niente pandoro e niente uova: panettone per tutti!”.

La separazione tra Chiara Ferragni e Fedez

Di recente è intervenuta pubblicamente l’avvocato di Chiara Ferragni per commentare le voci circa l’accordo di separazione con Fedez. “Inverificate illazioni relative a trattative riservate tutt’ora in essere fra le parti, coperte da segreto e non divulgabili”, ha assicurato l’avvocato Daniela Missaglia all’Ansa.

Il legale ha precisato che i Ferragnez non hanno ancora raggiunto un accordo sulla separazione e sulla gestione dei figli: “Ad oggi non sussiste alcun accordo fra i coniugi, tanto più in ordine ad un asserito quanto inveritiero collocamento ‘pressoché paritetico’ della prole. Fermo l’impegno dei rispettivi legali di raggiungere una compiuta intesa”.

La nota si è conclusa con un invito a non dare risonanza a notizie non ufficiali che potrebbero compromettere l’esito della trattativa: “Diffido, pertanto, gli organi di stampa dal riprodurre notizie attinte da fonti non ufficiali, compromettendo il buon esito delle trattative”.

Chiara Ferragni e l’amore per Silvio Campara

Archiviato Fedez, che resta il padre dei figli Leone e Vittoria, Chiara Ferragni ha ritrovato la serenità accanto a Silvio Campara, che per lei avrebbe lasciato la moglie Giulia Luchi. I due non hanno ancora confermato il loro legame ma neppure smentito. Secondo i gossip pare che Chiara e Silvio siano intenzionati a vivere il loro rapporto lontano da occhi indiscreti.

Secondo fonti vicine alla coppia, Chiara Ferragni sarebbe “innamorata come un’adolescente” e avrebbe trovato in Silvio un uomo che le trasmette sicurezza e stabilità, dopo mesi turbolenti dal punto di vista personale e professionale. D’altra parte Campara sembra deciso a prendersi il tempo necessario prima di uscire allo scoperto con la Ferragni.