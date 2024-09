Tapiro d’oro a Taylor Mega, che conferma di aver avuto una relazione con Fedez

Fonte: IPA Fedez e Taylor Mega

Sì, Fedez e Taylor Mega hanno avuto una relazione amorosa. A confermare il gossip che circola da mesi, complice anche alcune paparazzate piuttosto chiacchierate, è stata l’influencer in persona, intercettata da Striscia la notizia dopo che è finita al centro del dissing tra Federico Lucia e Tony Effe insieme a Chiara Ferragni e Chiara Biasi. Taylor ha avuto un ruolo attivo nella canzone dell’ex giudice di X Factor e a quanto pare tra i due c’è stato qualcosa in più di un semplice rapporto amichevole e lavorativo.

Fedez e Taylor Mega sono stati insieme

Taylor Mega ha confermato a Striscia la notizia di aver avuto una relazione con Fedez. L’ex opinionista di Barbara D’Urso ha ricevuto un Tapiro d’oro dall’inviato Valerio Staffelli dopo il discusso dissing tra l’ex marito di Chiara Ferragni e Tony Effe. Taylor non ha però chiarito se questa liaison sia avvenuta davvero durante il matrimonio dei Ferragnez, come insinuato da più di qualcuno, o subito dopo la loro separazione. La Mega ha preferito lasciare il dubbio. Ci ha tenuto però a precisare che la frecciata apparsa sui suoi social qualche tempo fa – ovvero la frase “Sta cosa che vogliono fare tutte le santarelline ripulite e poi sono le peggiori mi spezza” – non era rivolta all’imprenditrice digitale.

Stando a quanto spifferato di recente da Fabrizio Corona, Fedez avrebbe tradito Chiara Ferragni con Taylor Mega tra il 2018 e il 2019. Un periodo piuttosto importante per i Ferragnez, basti pensare che la nascita del primogenito Leone è avvenuta il 19 marzo 2018 mentre il matrimonio è stato celebrato il 1 settembre dello stesso anno. All’epoca Taylor risultava legata a Tony Effe, con il quale ha avuto per anni un rapporto tira e molla. E pare, stando sempre al racconto dell’ex re dei paparazzi, che la Ferry abbia scoperto questo tradimento solo di recente. E forse per questo Chiara ha tolto il segui a Taylor qualche mese fa. e si è avvicinata a Tony, conosciuto tramite l’amica in comune Chiara Biasi.

“A cavallo tra il 2018 e il 2019, Fedez è andato con Taylor Mega e rimangono in contatto. Questo è il primo precedente. Chiara Ferragni l’ha saputo di recente. Fedez è stato nuovamente con Taylor nell’ultimo periodo, da separato, ma è successo anche prima”, ha assicurato Corona. Versione mai confermata ma neppure smentita dai diretti interessati. Fedez e Taylor Mega sono stati però paparazzati insieme lo scorso luglio, dopo i vari flirt del rapper con alcune giovani modelle.

Fonte: Mediaset/Striscia la notizia

Le ultime parole di Tony Effe

Intanto Tony Effe ha scherzato sul dissing con Fedez, definendolo “un gioco. Il dissing è una cosa che si fa da sempre e che non si deve spiegare, altrimenti finisce il gioco. C’è chi sfrutta l’onda per i propri scopi, chi per divertirsi come me”. Tanto che il cantante di Sesso e samba si è definito “super tranquillo” sulla questione.

“Non ho litigato con nessuno, faccio musica e so solo che ho fatto una canzone che ha spaccato. Le prese in giro e gli insulti fanno parte del gioco. Il dissing esiste da sempre, l’ultimo famoso è quello tra Kendrick Lamar e Drake. Forse in Italia la gente non lo capisce. È solo musica”, ha dichiarato, smentendo però di averci provato con Chiara Ferragni quando era ancora sposata con Federico Lucia. “Fedez è un bugiardo cronico”, ha ribadito Tony Effe.