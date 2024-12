Taylor Mega a Belve, mini dress da pin up e scarpe da Cenerentola

Taylor Mega contribuirà a regalare una degna conclusione a Belve, nell'ultima puntata del programma condotto da Francesca Fagnani: focus sul look scelto per la serata

Fonte: IPA Taylor Mega e Francesca Fagnani a Belve

L’avventura di Belve è quasi giunta al suo epilogo: l’ultimo appuntamento con la quinta ed ultima puntata è fissato per martedì 17 dicembre, ma la chiusura sarà particolarmente clamorosa. Accanto a Jovanotti e Vittorio Feltri ci sarà Elisa Todesco, meglio conosciuta nel mondo dello spettacolo come Taylor Mega. L’influencer è nota al pubblico per le sue doti da modella, come anche per essere stata protagonista dell’ultimo dissing tra Tony Effe e Fedez, di cui ovviamente si avrà largo spazio per parlare nel corso della serata. E, per farlo, la 31enne ha scelto un abbigliamento piuttosto diverso dal solito, per questo decisamente degno di nota.

Taylor Mega come una principessa per l’ultima puntata di Belve

Il nome di Taylor Mega compare della triade di spicco a guidare la puntata conclusiva di Belve, l’ultima a sedere sul temuto sgabello di fronte a Francesca Fagnani. Stando alle anticipazioni trapelate la modella ha deciso di dare sfoggio di tutto il suo fascino optando per un abitino a ruota color celeste, ornato da ricami bianchi a contrasto e dotato di ampio scollo sul davanti.

Fonte: IPA

A catturare l’attenzione, però, sono anche le scarpe: trattasi di un paio di pumps trasparenti, a punta acuminata e dal tacco a spillo, caratterizzate dal dettaglio prezioso di una cascata di strass sul finale. Un look principesco a tutti gli effetti, chiuso in bellezza da quelle che potrebbero tranquillamente essere considerate le scarpette di Cenerentola.

Taylor Mega divisa tra Toni Effe, Fedez ed Erica Piemonte

Come verrà raccontato in puntata, forse non tutti sanno che Taylor Mega ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della moda a soli 15 anni. La sua carriera da modella unita a quella di esperta di fitness hanno contribuito a farle guadagnare una certa fama, alimentata grandemente da tutta una serie di gossip riguardanti la sua – particolarmente travagliata e trafficata – vita sentimentale: come noto il suo nome è stato affiancato a personaggi molto conosciuti, Tony Effe a Fedez nell’ultimo periodo, ma a far parlare è stata anche la travagliata love story con l’ex Gieffina Erica Piamonte.

Era solo lo scorso settembre, infatti, quando l’influencer è finita dritta dritta al centro del viralissimo (e spiacevolissimo, c’è da dire) dissing avvenuto tra l’ex fidanzato Tony Effe e Fedez. A chiarire la sua posizione ci ha pensato la stessa Taylor Mega, ospite del celebre programma televisivo Le Iene da sempre in onda su Italia 1. In quell’occasione la modella di Udine ha svelato di aver effettivamente avuto una relazione con l’ex marito di Chiara Ferragni ancor prima che divenisse tale, alimentando in tal modo le voci in merito al presunto tradimento del rapper milanese nei confronti dell’imprenditrice digitale. La natura della storia a legarli sarebbe stata passionale, eppure pare non si sia trattato di tradimento dal momento in cui i Ferragnez intrattenevano un rapporto di coppia aperto.

Per quanto concerne, invece, la liaison con Tony Effe i due avrebbero avuto una relazione iniziata nel 2020 e conclusasi nel 2021, ma pare che tra loro ci sia ben più di qualche vecchia ruggine. Che dire, non resta che sintonizzarsi su Rai 2 alle 21.20 per i dettagli salienti.