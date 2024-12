Siamo alle battute finali: l’ultima puntata di Belve dell’anno va in onda il 17 dicembre 2024. E si preannuncia ricca di colpi di scena, visto che in studio Francesca Fagnani ospita come sempre tre nomi: Lorenzo Cherubini, che tutti conosciamo come Jovanotti, Taylor Mega e Vittorio Feltri. Vediamo le anticipazioni della puntata.

Belve, anticipazioni e ospiti dell’ultima puntata del 17 dicembre 2024

Oggi 17 dicembre in prima serata su Rai2 torna Belve con l’ultimo appuntamento della stagione. E Francesca Fagnani ancora una volta ha saputo scegliere gli ospiti giusti per chiudere “in bellezza”. A colori, con Jovanotti, per la precisione: Lorenzo Cherubini è tra gli artisti più amati, un personaggio dall’umanità splendida. Nel corso dell’intervista toccherà molti temi, tra cui la depressione della mamma. “Sono riuscito a farla contenta, anche a ridere. Notavo in lei tristezze che mi hanno formato molto”.

Poi, quando è morto il fratello Umberto, a 46 anni, “alla mamma si sono seccate le sacche lacrimali, quindi lei non è riuscita a piangere, e per il resto della vita ha dovuto usare un collirio perché non riusciva più a produrre lacrime. Perché probabilmente sarebbero state troppe”. L’ultimo anno non è stato affatto facile per Jovanotti: “Per me è tutto nuovo e devo capire come stare dentro questo corpo nuovo. Mi sono sentito disorientato completamente. Avevo perso i miei colori, avevo perso il mio strumento fondamentale che è sempre stato il corpo”. E una chiusura piuttosto secca sul presunto flirt con Valeria Marini: “Sono un uomo elegante: non si parla di queste cose qua in pubblico. Non dovrebbe farlo neanche lei”.

Grande curiosità anche per l’intervista di Taylor Mega, soprattutto in merito al flirt avuto con Fedez in passato. “Io una sfasciafamiglie? Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Con la Ferragni erano già al capolinea“. E si è espressa sulla presenza di Fedez e Tony Effe a Sanremo 2025: “Siamo alla frutta: uno fa belle canzoni ma l’altro non sa cantare”. Riguardo al dissing di Fedez contro Tony Effe, ha rivelato di essersi tolta qualche sassolino dalla scarpa. “Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono”. C’è stato spazio anche per ricordare il periodo più difficile della sua vita, quello in cui ha avuto una relazione molto malata “con un ragazzo che mi picchiava. Ho trovato rifugio nelle sostanze stupefacenti, mi facevo di eroina. Ho avuto delle visioni demoniache in quel periodo”. Da 13 anni, tuttavia, non ha più toccato nulla.

Dove vedere Belve e a che ora va in onda

L’ultima puntata di Belve del 2024 va in onda martedì 17 dicembre su Rai2 a partire dalle ore 21,20. Il programma, che ormai è diventato un cult, è visibile anche in diretta streaming e on demand su RaiPlay. Quella che si sta per chiudere è stata certamente un’edizione coi fiocchi, considerando l’affaire Giambruno, la cui intervista è stata bloccata da Mediaset, e il Caso Mammucari nella puntata del 10 dicembre, in cui il conduttore ha abbandonato lo studio. Belve si è riconfermato un programma di cui la Rai non può più fare a meno.