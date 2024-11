Andrea Giambruno, “Mediaset blocca l’intervista a Belve”. Dove lo vedremo

Salta l'intervista di Andrea Giambruno a Belve per volere di Mediaset, che intanto gli ha riservato un'ospitata in un noto talk di Rete 4

Andrea Giambruno a Belve? Sembra che le speranze di Francesca Fagnani siano svanite del tutto. Secondo quanto riportato da Il Fatto Quotidiano, Mediaset avrebbe bloccato l’intervista nel noto programma di Rai 2, ovviamente nel proprio interesse. Fonti vicine all’azienda avrebbero spiegato: “Avete mai visto un calciatore che dà un’intervista a un giornale nemico parlando male della propria squadra?”. Per il giornalista, intanto, ci sarebbe già in programma il ritorno in TV.

Andrea Giambruno, niente intervista a Belve

Senza dubbio avere Andrea Giambruno alla sua corte sarebbe stato un bel colpaccio per Francesca Fagnani. La giornalista in più occasioni ne aveva parlato: “Se è vero che verrà Andrea Giambruno? Noi l’abbiamo invitato. Diciamo che è un evento. Noi l’abbiamo invitato, lui è contento e convinto di venire. Da parte nostra siamo molto felici di questo. So che a Mediaset stanno dialogando su questo e quindi speriamo di vederlo. Sì, stanno dialogando… con gli avvocati. Quindi siamo fiduciosi del suo arrivo. Il fatto che voglia venire è interessante. Poi lui non ha mai parlato”.

In una intervista successiva al Corriere della Sera, inoltre, aveva sottolineato la questione-liberatoria, dando quasi per scontato che la rete di Berlusconi non avrebbe posto veti: “Io mi sono limitata a invitarlo, la trattativa è interna a Mediaset, stanno dialogando, è Mediaset che deve firmargli la liberatoria. È una loro risorsa, ma un’azienda importante come Mediaset che crede nella libertà della circolazione delle idee non credo farà problemi. In caso contrario mi meraviglierei. Non ci sarebbe motivo”.

A quanto pare, però, non è così scontato. Secondo una fonte vicina all’azienda, come riportato da Il Fatto Quotidiano, Mediaset non avrebbe firmato la liberatoria per dare a Giambruno il via libera, al contrario di Giorgia Meloni che – direttamente interessata – non avrebbe comunque posto alcun veto all’intervista dell’ex compagno, nonostante lo “scandalo” e le questioni relative alla loro separazione.

Perché Mediaset non avrebbe firmato la liberatoria

Sempre secondo l’analisi de Il Fatto Quotidiano, ci sarebbero diverse ragioni che avrebbero spinto Mediaset a non firmare la liberatoria. Innanzitutto il timore che Andrea Giambruno possa attaccare i vertici dell’azienda in un programma che, di fatto, è una delle punte di diamante della concorrenza.

In secondo luogo la questione sarebbe relativa a un accordo economico in corso tra il giornalista e Mediaset stessa: Giambruno sarebbe in trattativa per la buonuscita, prima di passare a un’altra rete concorrente. Decisione che nascerebbe dalla sua volontà di tornare in TV, negata però finora da Mediaset che, di fatto, lo ha tenuto in standby per un anno.

Andrea Giambruno ospite di Paolo Del Debbio

Se la prossima uscita pubblica avrebbe dovuto essere quella di sabato prossimo per la presentazione del libro di Gennaro Sangiuliano nelle Marche, è delle ultime ore una nuova indiscrezione che preannuncia il ritorno di Andrea Giambruno in TV. Ancora una volta con lo zampino di Mediaset.

No a Belve, sì a Dritto e Rovescio. Il talk condotto da Paolo Del Debbio dovrebbe ospitare il giornalista per un faccia a faccia nella puntata in onda giovedì 28 novembre su Rete 4, come anticipato da TvBlog.