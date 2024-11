Fonte: IPA Francesca Fagnani

Il programma iconico di Francesca Fagnani, Belve, è pronto a tornare stasera 19 novembre 2024 in prima serata su Rai2. Ormai è un cult: un’edizione che ha fatto tanto parlare di sé, soprattutto per la possibilità di ospitare Andrea Giambruno, ex compagno di Giorgia Meloni. Nella puntata del 19 settembre, ad affrontare la belva suprema Fagnani troviamo Flavia Vento, Riccardo Scamarcio e Mara Venier. Tutte le anticipazioni.

Ospiti e anticipazioni di Belve stasera 19 novembre 2024

Comincia una nuova edizione di Belve, il programma di Francesca Fagnani diventato ormai un cult: tornano le interviste più provocatorie della televisione, in cui gli ospiti si mettono a nudo, togliendosi la maschera e rispondendo alle domande, talvolta ironiche, spesso taglienti, della conduttrice e giornalista. E le prime interviste si preannunciano esplosive, anche se c’è grandissima attesa per la conferma di Andrea Giambruno.

Siamo alla quarta stagione di Belve, il programma ideato e condotto dalla Fagnani: sono attesi tre ospiti per ogni puntata, e nella prima, in onda stasera 19 novembre 2024, troviamo Flavia Vento, Riccardo Scamarcio e Mara Venier. Iniziamo con le anticipazioni della Vento, che non ha intenzione di chiedere scusa a Ilary Blasi per il suo flirt con Francesco Totti (notizia dell’ultima ora è che Blasi ha denunciato Totti per abbandono di minore).

“Non mi devo scusare con Ilary Blasi né con nessuno, non sapevo fosse incinta. Alla luce di tutto quello che sta succedendo ora, l’intervista mia è l’ultimo dei problemi. Lo sapeva forse il signor Totti, questo è un argomento di cui io non voglio più parlare”, ha chiuso così l’argomento dedicato proprio a quel presunto flirt di cui ha parlato tempo fa, che più volte ha confermato e poi smentito, quasi.

Grandissima curiosità intorno all’intervista a Riccardo Scamarcio, che da Tre metri sopra il cielo ad oggi di strada ne ha fatta nel cinema: una stella internazionale. Ha parlato anche della scena in cui ha avuto un amplesso con Monica Bellucci: “Un’esperienza morbida, però sette ore a fingere un amplesso, insomma siamo fatti di carne e ossa, e a un certo punto. È stato complicato restare passivo”, così ha ironizzato l’attore nel salotto della Fagnani. Perché non ha mai ricevuto premi e riconoscimenti? Sa di aver “pestato troppi piedi tra produttori e registi”. Oggi è felice al fianco dell’attrice Benedetta Porcaroli, di cui è innamorato, anche se in amore ha ammesso di aver fatto soffrire, più che sofferto.

Dove vedere Belve, il programma cult di Francesca Fagnani

La prima puntata di Belve va in onda martedì 19 novembre 2024 dalle ore 21,20 circa su Rai2. Oltre che in televisione, si può seguire il programma in live streaming e on demand su RaiPlay. Il format è ormai più che rodato: a Che Tempo Che Fa, da Fabio Fazio sul Nove (dove prima andava in effetti in onda il programma), la Fagnani ha spiegato il dettaglio che lo rende tanto affascinante, ovvero le “zone d’ombra dei personaggi, molto più affascinanti delle luci. Sono più nascoste, quindi tirarle fuori è affascinante. (…) Io penso che ne escano meglio di come entrano. Il trattamento funziona perché in qualche modo umanizza”.