Riccardo Scamarcio, la dolce dedica a Benedetta Porcaroli: “Siamo felici”

Nata a Carpi, si laurea in Fashion Culture and Management. La sua avventura nella moda comincia come Producer, ma nel 2020, con coraggio, diventa Web Editor, fonde stile e scrittura con amore.

Fonte: Getty Images Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Riccardo Scamarcio è uno degli attori italiani più apprezzati del panorama cinematografico, e negli ultimi tempi ha attirato l’attenzione non solo per i suoi ruoli, ma anche per la sua storia d’amore con l’attrice Benedetta Porcaroli.

Una relazione che è sempre stata protetta dai riflettori, mantenuta in gran parte privata, ma che recentemente ha visto Scamarcio esprimere parole dolci e sincere nei confronti della sua compagna. “Siamo felici“, ha detto l’attore in un’intervista a Vanity Fair, parlando del legame che lo unisce a Benedetta.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: amore nato sul set

La loro relazione è nata sul set del film L’ombra del giorno, diretto da Giuseppe Piccioni, nel 2021. In quell’occasione, i due attori si sono incontrati e, come spesso accade nella finzione che si mescola alla realtà, il sentimento tra i loro personaggi si è trasformato in qualcosa di reale. Da quel momento, Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli sono diventati una delle coppie più affascinanti del cinema italiano.

Ambientato negli anni del fascismo, il film in questione racconta una storia di amore proibito che ha toccato le corde emotive di entrambi gli attori. Ma se sul grande schermo la trama ha catturato l’immaginazione degli spettatori, dietro le quinte si stava sviluppando una relazione altrettanto intensa tra i due protagonisti.

Dopo le riprese, la coppia ha mantenuto il loro legame lontano dai gossip e dalle luci dei riflettori, preferendo vivere il loro amore in modo discreto.

Uno dei momenti più significativi per la coppia è stato il loro debutto ufficiale sul red carpet, avvenuto a Los Angeles durante il Filming Italy – Los Angeles 2024, pochi giorni prima degli Oscar. Scamarcio e Porcaroli si sono presentati insieme per la prima volta, un segnale forte di quanto il loro legame sia solido e profondo.

Durante l’intervista per Vanity Fair, a Scamarcio è stato chiesto del suo rapporto con Benedetta. Con un sorriso, ha semplicemente risposto: “Siamo felici”. Queste poche parole, seppur brevi, sono cariche di significato e sottolineano quanto l’attore sia legato alla sua compagna. Una felicità che si riflette in ogni apparizione pubblica, dove la complicità tra i due è evidente.

Fonte: Getty Images

Riccardo Scamarcio e il rapporto con la figlia Emily

Oltre alla sua relazione con Benedetta Porcaroli, un altro legame fondamentale per Riccardo Scamarcio è quello con sua figlia Emily. Nata dalla precedente relazione con la manager Angharad Wood, Emily ha 3 anni e rappresenta un punto fermo nella vita dell’attore.

Spesso fotografato mentre trascorre del tempo con la piccola, Scamarcio ha rivelato di essere completamente pazzo di sua figlia, e non ha mai nascosto quanto il suo ruolo di padre lo abbia trasformato.

Durante le vacanze estive a Formentera, ad esempio, Riccardo è stato avvistato con Emily e Benedetta, in una cornice di serenità familiare. “Sono pazzo di mia figlia”, ha dichiarato Scamarcio, sottolineando quanto il legame con Emily sia speciale. In quelle occasioni, l’attore si è mostrato affettuoso e premuroso, impegnato a insegnare alla piccola a nuotare e a giocare con lei sulla spiaggia, sempre con Benedetta al suo fianco.

Riccardo Scamarcio: una carriera internazionale e il ritorno alle origini

Durante l’intervista a Vanity Fair, oltre a parlare del suo legame con Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio ha raccontato alcuni dettagli della sua carriera, sempre più orientata verso progetti internazionali. L’attore, attualmente impegnato nelle riprese di Mykonos, un film americano con Julia Fox e Vito Schnabel, ha parlato anche del suo ruolo in Modì, il film diretto da Johnny Depp in cui interpreta il pittore Amedeo Modigliani.

Scamarcio ha rivelato come il suo incontro con Depp sia stato fondamentale per ottenere la parte, raccontando di una videochiamata fatidica che ha convinto il regista che lui fosse l’attore giusto per il ruolo. “Abbiamo parlato di cinema, del nostro lavoro, e abbiamo capito di avere la stessa visione della vita“, ha detto Scamarcio, sottolineando la sintonia creatasi con Depp.

Nonostante i numerosi progetti internazionali, Riccardo ha scherzato sull’idea di lasciare l’Italia, affermando che non ha intenzione di andarsene: “So che volete tutti che me ne vada dall’Italia, ma io non schiodo“.

L’attore ha confermato il suo amore per il cinema italiano, con nuove sfide all’orizzonte, come le riprese di Alla festa della rivoluzione a Udine. Un percorso ricco di esperienze, che dimostra come Scamarcio sia un artista completo, capace di spaziare tra cinema italiano e internazionale senza perdere il legame con le sue origini.