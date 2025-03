Verissimo, anticipazioni dell’8 marzo: Riccardo Scamarcio, Pierdavide Carone e tutti gli ospiti

Fonte: IPA Riccardo Scamarcio

Torna Verissimo con le emozioni del weekend: sabato 8 marzo ci sono tanti ospiti pronti a raccontare le proprie storie e soprattutto a rispondere alle domande di Silvia Toffanin, ormai conduttrice d’eccezione del programma. Ecco le anticipazioni e gli ospiti della puntata di Verissimo dell’8 marzo.

Verissimo, anticipazioni dell’8 marzo 2025

Tra i programmi di punta di Mediaset, ormai Verissimo è un vero e proprio punto di riferimento per il sabato e la domenica pomeriggio. Come sempre al timone c’è Silvia Toffanin, che mette a proprio agio gli ospiti e che parla a cuore aperto, una cifra stilistica che abbiamo imparato ad apprezzare sempre di più negli anni. Sabato 8 marzo Verissimo inizia a partire dalle ore 16,30 (alla domenica alle 16,00 dopo il pomeridiano di Amici): tra gli ospiti, c’è Riccardo Scamarcio, al cinema dal 20 marzo con il film Muori di lei.

Per Scamarcio, dunque, un’intervista-ritratto, e chissà se parlerà di Benedetta Porcaroli, l’attuale fidanzata. Proprio a Vanity Fair, lei ha svelato cosa ha pensato la prima volta che lo ha visto: “L’ho visto e ho pensato: ‘Ammazza’. Sì, poi d’accordo, l’arte della recitazione. Io non lo avevo mai visto dal vivo prima di quel provino, e quando ci siamo presentati ho pensato proprio: ma allora è vero che è figo”.

In studio da Silvia Toffanin è presente anche Giuseppe Giofrè, il ballerino e coreografo che ha raggiunto la popolarità con Amici: lo abbiamo visto anche di recente a This is Me, lo Speciale Amici-Verissimo che ha ottenuto ottimi ascolti. Il ballerino è inoltre nel video in cui balla con Jennifer Lopez, e naturalmente è diventato virale.

Verissimo, tutti gli ospiti dell’8 marzo

Oltre a Scamarcio e Giofrè, in studio è presente il vincitore di Ora o mai più, ovvero Pierdavide Carone: un altro nome legato alla factory di Maria De Filippi, ovvero Amici. Tornato sotto le luci della ribalta, all’inizio ha riflettuto a lungo se partecipare all’esperienza. “Quando me lo hanno proposto ho riflettuto sul fatto che era da tanto che mancavo in tv, anche se di certo non stavo con le mani in mano. Mi stavo dedicando da un po’ di tempo ad altro, ma quando è arrivata la telefonata ho pensato che trovare uno spazio in cui suonare è sempre bello, così ho detto di sì. Anche se ho affrontato la gara con quanto più fatalismo possibile”. Pierdavide Carone è inoltre tra i finalisti del San Marino Song Contest: il vincitore prende parte all’Eurovision Song Contest rappresentando, appunto, San Marino.

Tra gli altri ospiti della puntata dell’8 marzo 2025 di Verissimo troviamo anche Angela Caloisi e Paolo Crivellin, che hanno annunciato le nozze a gennaio 2025 con “Non vedo l’ora di giurarti amore eterno”. La coppia è nata nel dating show di Maria De Filippi, ovvero Uomini e Donne. Infine in studio è presente anche Patrizia Rossetti, volto amatissimo della televisione. La nuova puntata di Verissimo va come sempre in onda alle 16,30 sabato 8 marzo. Il programma torna poi domenica 9 marzo alle 16,00 con un ricordo in onore di Eleonora Giorgi, scomparsa il 3 marzo.