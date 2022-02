Scamarcio, le prime parole sull’amore (bellissimo) per Benedetta Porcaroli

Un amore nato sotto i riflettori ma custodito gelosamente in un angolo piccolissimo che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono ritagliati per vivere tutto lontani dal clamore del gossip. Che stiano insieme non è un mistero, ma non hanno mai parlato apertamente della loro relazione, preferendo battere la strada della riservatezza. Lo ha fatto per la prima volta lui, in un’intervista a D di Repubblica, nella quale ha speso le prime parole sul rapporto che lo lega alla collega attrice (e ora fidanzata).

Porcaroli, le prime parole di Riccardo Scamarcio

Telegrafico e molto diretto, com’è sempre stato, Riccardo Scamarcio è voluto intervenire in prima persona per mettere un punto sulle voci che si sono rincorse nei mesi successivi al loro loro incontro: “Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”.

L’attore di Romanzo Criminale non ha mai amato parlare della sua vita privata, tantomeno quando le richieste si fanno troppo insistenti. È una delle tante cose che ha in comune con la sua compagna, che si era limitata a uno “stiamo bene insieme”, senza scendere troppo nei particolari riservati della loro unione.

L’ombra del giorno, il film che li ha fatti innamorare

Il 24 febbraio è il giorno dell’uscita al cinema del film L’ombra del giorno, la pellicola che li ha fatti capitolare e innamorare perdutamente. Si sono però conosciuti prima, durante le riprese de La Scuola Cattolica. La scintilla è scattata all’improvviso ed entrambi non hanno potuto fare a meno di cedere alla realtà delle cose, anche mettendo da parte il loro presente sentimentale, diventato rapidamente passato per volere di entrambi, disposti a tutto pur di vivere la grande passione che li ha travolti.

Dopo aver conosciuto Benedetta Porcaroli, Scamarcio ha lasciato la moglie Angharad Wood, dalla quale ha avuto sua figlia Emily. Lei, invece, ha chiuso la lunga relazione con il regista Michele Alhaique, con il quale ha fatto coppia fissa per sei anni. Nonostante la differenza d’età, l’amore tra i due sembra procedere a gonfie vele, tanto da compiere già il passo importante della convivenza. La notizia della loro relazione è rimbalzata rapidamente, senza che nessuno dei due abbia mai alimentato le voci sul loro conto e nel rispetto di loro stessi e delle persone che avevano al fianco.

Chi è Benedetta Porcaroli

Nota per aver interpretato Chiara nella serie cult di Netflix Baby, Benedetta Porcaroli manifesta il suo talento fin dalla più tenera età. Fa il suo esordio da giovanissima, ad appena 17 anni, nella fiction Rai Tutto può succedere. Da quel momento, la sua carriera è in continua ascesa, dividendosi tra cinema e televisione. Ha già recitato in Perfetti sconosciuti, Sconnessi, Quanto basta, Una vita spericolata, Tutte le mie notti.

La ricordiamo bene in 18 regali, protagonista al fianco di Vittoria Puccini ed Edoardo Leo, oltre alle ultime prova – complicate – in La Scuola Cattolica e L’ombra del giorno. Ha preso parta, inoltre, a un episodio di Non uccidere con Miriam Leone, dove ha conosciuto il suo ex fidanzato Michele Alhaique.