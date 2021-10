Scamarcio e Benedetta Porcaroli, voci di convivenza: ora fanno sul serio

La loro relazione, ormai venuta alla luce del sole, sembra procedere alla grande: pare che Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli abbiano già iniziato a convivere. Eppure è passato pochissimo da quando hanno cominciato a frequentarsi, mollando i rispettivi partner.

Scamarcio e Benedetta Porcaroli, la convivenza

A dare la notizia è il settimanale Diva e Donna, che ha avvistato i due innamorati per le strade di Roma. Secondo quanto riportato dal magazine, Riccardo e Benedetta sarebbero usciti dallo stesso appartamento per alcune commissioni – tra cui una veloce puntata al bar e una in farmacia – per poi farvi immediatamente ritorno. E non lasciarlo più nelle 24 ore successive. L’abitazione è quella in cui Scamarcio vive da quando ha lasciato sua moglie Angharad Wood, e a quanto pare la Porcaroli lo raggiungerebbe con una certa frequenza.

Che abbiano dunque iniziato già a convivere? Una scelta forse un po’ frettolosa, ma che ha subito fatto entusiasmare i tanti fan della coppia. Sembra proprio che i due siano più innamorati che mai, nonostante la differenza d’età che, almeno all’inizio, aveva suscitato qualche perplessità: Benedetta ha infatti 23 anni, ben 18 in meno rispetto a Scamarcio. Ma l’amore non bada a questi dettagli, e loro ne sono la prova.

Scamarcio e Benedetta Porcaroli, la love story

Tra di loro, tutto avrebbe avuto inizio solo qualche settimana fa. La storia d’amore tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli era venuta alla luce dapprima solamente come indiscrezione, ma nei giorni successivi la coppia ha deciso di uscire allo scoperto. Pur non avendo mai rotto il silenzio sulla loro relazione, entrambi si sono mostrati pubblicamente felici e innamorati, tanto da scambiarsi persino alcuni baci alla luce del sole.

Un amore, questo, che ha stravolto completamente le loro vite. Scamarcio è infatti sposato con Angharad Wood – i due erano convolati a nozze in gran segreto non molto tempo fa – e insieme hanno avuto una bimba, la piccola Emily. Secondo le indiscrezioni, sua moglie avrebbe lasciato da poco l’Italia volando a Londra assieme a sua figlia. D’altronde anche Benedetta si sarebbe messa in gioco per questo colpo di fulmine, dal momento che era fidanzata con l’attore Michele Alhaique già da più di sei anni. Sembra che lei e Riccardo si siano incontrati sul set e, tra di loro, sia nata immediatamente la passione. Tanto da portare entrambi a fare scelte che hanno cambiato del tutto la loro vita.