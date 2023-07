Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli: un “ritorno di fiamma segreto”

Fonte: Ansa Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli

Estate, tempo di sentimenti che sbocciano (e ritornano): è il caso di Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli che a quanto pare sarebbero di nuovo vicini. A tenerli lontani non è bastato il riavvicinamento dell’attore con la compagna (e madre di sua figlia) Angharad Wood: a distanza di un anno dall’inizio della loro intensa storia i due avrebbero ripreso a frequentarsi.

Scamarcio e Porcaroli di nuovo vicini: l’indiscrezione

La relazione tra Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli aveva infiammato le pagine di cronaca rosa la scorsa estate: un incontro sul set de La scuola cattolica aveva messo le basi per un sentimento che sarebbe sbocciato solo dopo, facendo sognare i fan.

L’intensa passione tra i due attori sembrava poi essersi affievolita col tempo, visto che Scamarcio era tornato sui suoi passi, riprovando a ricucire il rapporto con l’ex compagna Angharad Wood per il bene della figlia Emily. Evidentemente però il sentimento con Benedetta era più forte, visto che i due avrebbero ripreso a frequentarsi.

A lanciare l’indiscrezione è stato il settimanale Diva e Donna, che dalle sue pagine annuncia un riavvicinamento proprio a un anno di distanza dal loro primo incontro. “Scamarcio e Porcaroli, ritorno di fiamma segreto. Riccardo era appena tornato con moglie e figlia ma da un mese incontra Benedetta”, si legge.

Si tratta di un’indiscrezione, è bene ricordarlo, ma solo qualche tempo fa i due attori avevano iniziato una convivenza a Roma, dopo che Riccardo aveva lasciato la compagna per iniziare un nuovo capitolo della sua vita al fianco della collega. Non è quindi così improbabile che Scamarcio e Porcaroli abbiano ripreso a frequentarsi, dopo un breve periodo di allontanamento.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, la loro storia

Il primo incontro tra i due attori risalirebbe all’ottobre 2020, quando hanno condiviso il set de La scuola cattolica: Riccardo e Benedetta si sono poi rivisti, qualche tempo dopo, su un altro set, quello del film L’ombra del giorno, e da lì sarebbe iniziata la loro storia.

Quelle che erano nate come indiscrezioni sono state ben presto confermate da scatti rubati di teneri baci e le voci di una convivenza, dimostrata anch’essa dalle foto dei paparazzi. A far discutere la differenza d’età dei due attori – quasi vent’anni – che almeno all’inizio non era sembrata un grande ostacolo al loro amore.

“Non voglio commentare la legittima curiosità verso qualcosa di bellissimo come l’amore. E il motivo è una questione di principio, cioè che sono fatti nostri”, aveva commentato Scamarcio in un’intervista. Dopo un anno di relazione si erano detti addio: “Le coppie si prendono, e le coppie alla fine si lasciano. La situazione è delicata e sono cose della mia vita che adesso non vorrei fossero messe in mezzo. Anche per evitare polemiche inutili, sinceramente”, aveva dichiarato l’attrice a Vanity Fair.

Nel frattempo lo scorso dicembre lui era tornato tra le braccia della sua ex compagna, Angharad Wood, dalla quale ha avuto la sua prima e unica figlia, forse proprio per il suo bene. La coppia era stata avvistata di nuovo in armonia a Napoli, passeggiare mano nella mano. Ma le cose, si sa, cambiano in fretta.