Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, amore alla luce del sole: non si nascondono più

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli non si nascondono più e sembrano pronti per vivere il loro amore alla luce del sole. La coppia, insieme da settembre, non ha mai confermato ufficialmente, ma a quello ci ha pensato il tenero bacio immortalato dai paparazzi. Alle ultime ore, invece, risale la foto che i due attori si sono scattati con il titolare di un ristorante.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli si sono fermati a mangiare in un ristorante a Siena. Il titolare ha scattato una foto insieme alla coppia e l’ha pubblicato sul suo profilo personale e su quello del ristorante. Nella foto si vede Benedetta Porcaroli che fa il segno della vittoria. Quel che è certo è che i due, nonostante la riservatezza, non si sono sottratti alla richiesta di essere immortalati insieme.

Un nido d’amore per i due attori

Nonostante i diretti interessati non abbiano rilasciato dichiarazioni al riguardo, sembra che siano addirittura andati a convivere. A dare la notizia è il settimanale Diva e Donna, che ha avvistato i due innamorati per le strade di Roma, mentre uscivano dallo stesso appartamento per dirigersi verso un bar e bere un caffè. Poi sono tornati a casa, sempre insieme, rimanendoci per le successive 24 ore. L’attore pugliese, infatti, si sarebbe trasferito lì dopo aver lasciato il lussuoso appartamento in cui viveva insieme alla moglie, la manager inglese Angharad Wood e alla loro bimba Emily, nata il 29 luglio 2020.

Scamarcio e Benedetta Porcaroli, il primo incontro sul set

Tra Riccardo Scamarcio, 42 anni, e la giovane collega Benedetta Porcaroli, di vent’anni più giovane, la scintilla sarebbe scoppiata solo pochi mesi fa. Il primo incontro tra i due risalirebbe all’ottobre 2020, quando hanno condiviso il set de La scuola cattolica, film di Stefano Mordini presentato a Venezia dove recitano anche Jasmine Trinca e Fabrizio Gifuni. Tra gli attori del film è presente anche Valeria Golino, la compagna storia di Scamarcio (sono stati insieme dal 2006 al 2016).

Un amore che ha stravolto completamente le loro vite. Scamarcio è infatti sposato con Angharad Wood: i due erano convolati a nozze in gran segreto non molto tempo fa, e con lei ha avuto anche una bimba. Secondo le indiscrezioni, sua moglie avrebbe lasciato da poco l’Italia volando a Londra assieme alla piccola Emily. D’altronde anche Benedetta si sarebbe messa in gioco per questo nuovo amore, lasciando il fidanzato, l’attore e regista Michele Alhaique col quale stava da più di sei anni. Una scintilla, la loro, che ha avuto tutte le caratteristiche dell’incendio.