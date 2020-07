Riccardo Scamarcio diventerà padre: la compagna Angharad Wood è incinta

editato in: da

Riccardo Scamarcio diventerà padre. A svelarlo le foto apparse sul settimanale Diva e Donna in cui la compagna Angharad Wood sfoggia il pancione. La coppia, legata da circa due anni, sarebbe in attesa del primo figlio. Come rivelano alcune fonti, la manager sarebbe già entrata nell’ottavo mese e il parto sarebbe previsto per metà agosto.

Non solo, la coppia si sarebbe sposata in gran segreto, come rivela la fede che appare al dito dell’attore pugliese e avrebbe acquistato una nuova casa a Roma. Per Riccardo si tratta del primo figlio, mentre Angharad è già mamma di una bambina, nata da una precedente relazione. Secondo fonti vicine alla coppia la manager sarebbe in attesa di una femminuccia e Scamarcio non vedrebbe l’ora di stringere fra le braccia la sua piccola. Un amore, quello per la Wood, che l’attore ha sempre protetto dai gossip e dai riflettori, scegliendo di viverlo nel più stretto riserbo.

Angharad ha origini inglesi e vive fra l’Italia e Londra. Dirige l’agenzia Tavistock Wood che gestisce l’attività di attori e scrittori. I due si sarebbero conosciuti grazie ad amici comuni e da allora non si sarebbero più lasciati. Scamarcio ha alle spalle una lunga relazione con Valeria Golino a cui è stato legato per tantissimi anni e con cui si era parlato più volte di possibili nozze e figli. In realtà il sogno di formare una famiglia non si è mai realizzato e nel 2016, dopo dieci anni, gli attori si sono detti addio.

Poco dopo l’addio, la Golino e Scamarcio avevano lavorato insieme nel film Euforia, mostrando di aver ritrovato un certo equilibrio, seppur molto fragile. “Potremmo mandarci af*****o anche domani – aveva detto l’artista pugliese -. Abbiamo fatto il film insieme, ok. Ma chissà cosa succederà. Lei è più intelligente di me, anche più sensibile. Io sono una testa di c***o”. Riccardo aveva anche ammesso di aver sofferto molto per l’addio a Valeria Golino. “È una sconfitta – aveva spiegato -. È una cosa estremamente dolorosa dalla quale non sono ancora guarito. Le persone smettono di vedersi – aveva aggiunto -, ma la storia continua anche senza di loro”.