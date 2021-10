Benedetta Porcaroli e Scamarcio stanno insieme: scatta il bacio

Vi ricordate quando qualche mese fa si parlava del presunto flirt tra Benedetta Porcaroli e il bel tenebroso Riccardo Scamarcio? Ebbene, stando allo scatto pubblicato da Whoopse.it i due attori sarebbero la nuova coppia del momento: un tenero bacio (il primo) catturato a loro insaputa conferma i sospetti.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, le prime indiscrezioni

A lanciare l’indiscrezione era stato il sito di gossip Dagospia pochi mesi fa, parlando di una passione esplosa tra i due attori sul set de L’ombra del giorno, il film di Giuseppe Piccioni di prossima uscita a cui hanno lavorato entrambi. Secondo il portale di Roberto D’Agostino c’era stato persino di più: sia Benedetta Porcaroli che Riccardo Scamarcio avrebbero detto addio ai rispettivi partner proprio a causa del nuovo flirt.

E in effetti giusto in quel momento erano emerse le notizie di queste rotture improvvise. Riccardo Scamarcio avrebbe lasciato Angharad Wood, la manager inglese con cui aveva avuto la sua prima figlia nel 2020 (la piccola Emily) e, di fatto, la sua relazione più seria e importante dopo l’amore travolgente con Valeria Golino. Dal canto suo Benedetta Porcaroli non avrebbe perso tempo a mettere un punto alla storia con Michele Alhaiquee, il regista al quale era legata da più di sei anni.

I diretti interessati non avevano commentato i rumors, ma dopo qualche giorno la Porcaroli non era riuscita a trattenersi e, intervistata da Vanity Fair, aveva detto: “A indignarmi non ce la faccio,(…) altrimenti avrei fatto un altro mestiere. Se giochi devi saper giocare e la regola qui è che la fama non può valere solo e sempre quando ti fa comodo. Devi saper stare al gioco anche nella scomodità. E, nella scomodità, lasciare che passi”. Parole che fanno sorridere alla luce dello scatto comparso nelle ultime ore…

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, il tenero bacio non lascia dubbi

Oltre a quelle poche affermazioni, nulla più era uscito dalla bocca di Benedetta Porcaroli sul presunto nuovo flirt con Riccardo Scamarcio. E anche lui, da sempre molto geloso della propria privacy, non aveva confermato né smentito i rumors, concentrandosi solo ed esclusivamente su dichiarazioni inerenti alla sua paternità, cosa che gli ha letteralmente cambiato la vita.

Lo scatto pubblicato in esclusiva da Whoopse.it, però, sembra non lasciar più spazio ad alcun dubbio. I due piccioncini sono a pranzo insieme in un ristorante di Roma, in abiti casual (Benedetta indossa degli occhiali da sole) e lontani dai riflettori. Un momento di ordinaria quotidianità che si è trasformato in un tenero slancio di passione: la foto mostra il primo bacio (pubblico) della coppia.

Belli, anzi bellissimi. Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio sono pronti a farci sognare.